Prof. Özlale: Uygulama ve sonuç görmek gerek

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale, Yeni Ekonomi Programı (YEP) hakkında sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Prof. Özlale açıklanan programda sorunların nasıl çözüleceğinin net olmadığını belirterek, ciddi bir eylem planının uygulamaya konulması ve somut adımların atılması gerektiğini söyledi.

Piyasaların merakla beklediği Yeni Ekonomi Programı (eski adıyla Orta Vadeli Program) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı. Önüzmüdeki üç yılı kapsayan programda büyüme hedefleri düşük tutulurken enflasyon beklentisi ise bu yıl sonu için 20.8, 2019 yılı sonunda ise 15.9 olarak belirlenirken, 2020 ve 2021’de tek haneye düşmesi hedefleniyor. İşsizliğin ise 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında da çift hanede olması bekleniyor.

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Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale Yeni Ekonomi Programı hakkında sozcu.com.tr’ye önemli açıklamalarda bulundu.

“SORUNLARIN FARKINDA OLMAKLA SAĞLANABİLECEK BİR DURUM DEĞİL”

Programın olumlu taraflarına bakıldığında temel makroekonomik göstergeler için öngörülen kısa vadeli büyüklüklerin beklentilerle uyumlu olduğunu söyleyen Prof. Özlale, “‘Kısa vadeli’ vurgusu önemli çünkü 2020 ve sonrasını yorumlamak şimdiden anlamsız. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, açıklanan programın 2018 ve 2019 yılları için ortalama dolar kurunu sırasıyla 4,90 ve 5,60 olarak öngörmesi. Bu da 2018 sonunda doların değerinin kabaca 6 seviyelerine, 2019 sonunda da 5 seviyelerine inmesi demek. Bu da sadece sorunların farkında olup gerçekli hedefler ilan etmekle sağlanabilecek bir durum değil kuşkusuz.” dedi.

“BEKLENEN CEVAP VERİLMEDİ”

Ciddi bir eylem planının uygulamaya konulması ve somut adımların atılması gerektiğini belirten Prof. Özlale, “Programın bazı soru işaretleriyle karşılanmasının bir sebebi de zaten bu. Banka bilançolarındaki tahribatın nasıl giderileceği, özel sektörün döviz borcu sorununun nasıl çözüleceği ve kredi akışının yeniden nasıl sağlanacağı ile ilgili daha detaylı bir plan bekleniyordu. Ya da daha doğrusu bu tür bir beklenti oluşturulmuştu. Bu konulara beklenen detayda bir cevap verilmeyip çalışmaların sürdüğü belirtildi.” açıklamasında bulundu.

“UYGULAMA VE SONUÇ GÖRMEK GEREKİYOR”

Son olarak da vergi disiplininin sağlanması ile ilgili konulara değinmenin gerekliliğinden bahseden Özlale, “Hemen hemen bütün orta vadeli programlarda bu konuyla ilgili maddeler yer alsa da gelinen nokta vergi barışının ilan edilmesi oluyor. O yüzden programda yer alan vergi disiplini ile ilgili maddelerin önemli bir kısmı zaten daha önce gördüğümüz ama çoğunlukla siyasi kaygılardan dolayı uygulanmayan maddeler. Bunların uygulamaya konulması için gerekli olan siyasi otoritenin fazlasıyla olduğu bu ortamda beklentilerin iyileşmesi ve programa güvenin artması için “uygulama ve sonuç” görmek gerekiyor.” ifadelerini kullandı.