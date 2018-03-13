Rakamlarla ‘Taksi-Uber’

Uber araçlarına yönelik saldırılar ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun yaptığı "Sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz" tehdidinin ardından gözler yeniden İstanbul'daki Uber-Taksi rekabetine çevrildi. İşte plaka değeri 1 milyon 700 bin liradan 18 bin taksinin bulunduğu kentte, rakamlarla son durum...

İstanbul’da internet üzerinden ulaşım hizmeti veren UBER çalışanları ve taksiciler arasındaki kavga giderek tırmanıyor. Geçtiğimiz günlerde, İstanbul 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda bir UBER sürücüsü taksiciler tarafından darp edilmesi olayıyla ilgili 5 taksiciyi gözaltına alınırken, aynı gün gece saatlerinde Şişli’de bir taksici başka bir UBER sürücüsünün önünü kesip tehdit etti. Önceki gün ise bir UBER aracına silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu UBER aracına 4 kurşun isabet ederken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

TOPLAM 7 BİN 559 SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Trafik Denetleme ekipleri korsan taşımacılık yaptığı belirtilen yapılan UBER araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. İstanbul Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Ocak-9 Mart 2018 yılı içerisinde 2 bin 214 sürücüye en az 3 bin lira 6 Türk Lirası, 2 bin 321 yolcuya ise 344 Türk Lirası cezai işlem uyguladı. Öte yandan polis ekipleri, 2017 yılında toplamda 4 bin 747 Uber sürücüsüne, 5 bin 3 yolcuya, 2016 yılında ise 598 sürücüye 641 yolcuya cezai işlem

uygulanmıştı.

KAVGANIN SEBEBİ 30 MİLYAR LİRA!

UBER ile taksici kavgasının arka planında ise 30 milyar liralık bir pazar kaygısı var. Değeri 1 milyon 700 bin lira olan taksi plakasının fiyatı son bir yıldır yerinde sayıyor. Her yıl en az enflasyon oranında artan plaka değerinin fiyatının, artmasa bile yerinde saymasına gerekçe olarak ise Uber gösteriliyor.