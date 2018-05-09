Ramazan gelmeden koli koli zam geldi

Ramazan gelmeden zammı geldi... Zincir marketlerin piyasaya sunduğu Ramazan paketleri,raflarda yerini aldı. Ramazan kolilerinde 5 TL'den 15 TL'ye kadar zam göze çarpıyor.

Ramazanın yaklaşmasıyla raflarda yerini alan erzak kolileri geçen yılki fiyatlarıyla karşılaştırıldığında yüzde 25’e kadar varan oranlarla zamlandı. Ürün içeriklerinin hemen hemen aynı olduğu kolilerin isimleri dahi aynı. Sozcu.com.tr olarak Türkiye’de iki büyük marketin 2017 ile 2018 yılı fiyatlarını karşılaştırdık. Karşılaştığımız tabloda ise ramazan paketlerinde geçen yıl ile bu yıl arasında tek değişenin fiyat olduğunu gördük. İşte 2017 ile 2018 yılında koli koli ramazan paketi fiyatları…

MARKET A 2017-2018 RAMAZAN PAKETİ FİYATLARI

15 TL ZAMLANDI

Paketlerin içeriği genel olarak un, salça, ayçiçek yağı, çorba, reçel, makarna, helva, pirinç, mercimek, kahve gibi dayanıklı gıda ürünlerinden oluşurken, marketler bu ürünleri 3 veya 4 kategoride sınıflandırmış. Market A en büyük boy ramazan paketi satış fiyatı 2017 yılında 59.99 TL iken 2018 15 TL zamlanarak 74, 90 TL oldu. Market B ise mega ramazan kolisi 2017 yılında 64,90 TL iken 5 TL zamlanarak 69,90 TL oldu.

MARKET B 2017-2018 RAMAZAN PAKETİ FİYATLARI