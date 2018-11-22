İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Bazı durumlarda çalışan işçiler uğramış oldukları kaza yada hastalıklar nedeni ile uzun süreli rapor alarak istirahatli olabiliyorlar. Peki, raporluyken yıllık izin hakkı var mıdır? İşte cevabı...

İş Kanunu uyarınca işçilerin yıllık izne hak kazanmasında bir yıllık çalışma süresi esas alınır, dolayısıyla çalışanlar bir yıllık çalışma süresini doldurduklarında yıllık izne hak kazanırlar. Bu durumda uzun süre istirahat raporu alan işçinin yıllık ücretli izne hak kazanıp kazanmayacağı, rapor alarak zaten uzun süre işten uzak kalmış işçinin ayrıca yıllık ücretli izin kullanıp kullanamayacağı konusu gündeme gelmektedir. Burada belirleyici olan, rapor süresinde işyerinde çalışmayan işçinin, raporlu olduğu sürenin veya sürelerin izne hak kazanmada esas alınan bir yıllık sürenin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususudur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın konu ile ilgili açıklaması şu şekildedir;

RAPORLUYKEN YILLIK İZİN HAKKI VAR MIDIR?

Uğranılan kaza veya hastalık sebebiyle uzun süre işe gidilememesi halinde (sağlık raporu ile belgelendirilmiş olmalıdır), o tarihteki hizmet süresine göre hesaplanacak bildirim süresine altı hafta daha eklenir ve eğer raporlu olunan süre bu şekilde hesaplanacak süreden daha fazla ise, fazla olan kısım yıllık ücretli iznin hesaplanmasında değerlendirmeye alınmaz. Örneğin; işyerinde 2 yıllık bir çalışmanız varken, kaza geçirdiğinizi ve 5 ay rapor kullandığınızı düşündüğümüzde, 2 yıllık hizmeti olan bir işçi için ihbar süresi 6 hafta olacağından, bu süreye bir 6 hafta daha eklenecek ve bulunacak 12 haftalık süre yıllık izin hakkınızı hesaplarken çalışılmış gibi sayılacak, geri kalan süre ise değerlendirmeye alınmayacaktır. Yani 2 yıllık kıdemi olan ve 01.02.2009 tarihinde yıllık izne hak kazanan, 01.05.2009-01.10.2009 tarihleri arasında ise 5 ay raporlu olan bir işçi, bir sonraki yıllık iznine 01.02.2010 tarihinde değil 01.04.2010 tarihinde hak kazanacaktır (5 aylık rapor süresinin 2 ayı çalışılmamış sayıldığından).

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