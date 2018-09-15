Rekabet Kurulu Sahibinden’in savunmasını alacak

Rekabet Kurulu (RK), Türkiye'nin önde gelen ticaret sitesi sahibinden.com hakkında pazardaki hakim konumunu avantaja dönüştürdüğü şüphesiyle soruşturma başlatmıştı. Şimdi de Rekabet Kurulu Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ'nin sözlü savunmasını alacak.

Rekabet Kurulu Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ’nin sözlü savunmasını alacak.

SAVUNMA TOPLANTISI 17 EYLÜL’DE

Rekabet Kurumu internet sitesinden yayımlanan duyuruya göre, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ’nin vasıta ve emlak satış/kiralama hizmetlerine yönelik online platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hakim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiasını içeren başvurular üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Söz konusu savunma toplantısı 17 Eylül’de yapılacak.

AA