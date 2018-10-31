Rekabet Kurulu yemek sektöründe faaliyet gösteren şirketlerden sözlü savunma istedi

Rekabet Kurulu, yemek kartı sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yönelik soruşturma kapsamında sözlü savunmaları dinledi.

Rekabet Kurumu’ndaki sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurulu Başkanı Ömer Torlak başkanlığında yapıldı. Torlak, toplantıda, Edenred Kurumsal Çözümler AŞ, Multinet Kurumsal Hizmetler, Network Servisleri, Set Kurumsal Hizmetler, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri ve Winwin Hizmet Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ’nin rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ile piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu durumlarını kötüye kullandıkları iddiasına yönelik soruşturma açıldığını hatırlattı.

NİHAİ KARAR 15 KASIM’DA

Soruşturma heyeti temsilcisi ise söz konusu firmalar hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığını bildirdi. Toplantıda tarafların görüşlerini alan Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 Kasım’da açıklayacak. Kararın daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyuru yapılacak.