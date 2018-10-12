Rekabet Kurulu’ndan Türk Telekom’a soruşturma

Rekabet Kurulu, Türk Telekomünikasyon A.Ş'ye soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin toptan kiralık devre hizmetlerinin sunumunda bağlantı sürelerine ve bağlantı ücretlerine ilişkin uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma sonrasında Şirket için soruşturma açılmasına karar verdi.

Kararda şöyle denildi:

“Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.09.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Türk Telekomünikasyon A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 18-33/545-M sayı ile karar verdi.”

FOREKS