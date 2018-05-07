Rekabet Kurumu’ndan Demirören kararı

Doğan Holding bünyesinde bulunan teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. üzerinden dolaylı ve nihai olarak Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Rekabet Kurulu, Doğan Holding bünyesinde bulunan teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret üzerinden dolaylı ve nihai olarak Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemine izin verdi. Konu ile ilgili karar Rekabet Kurulunun internet sitesinde yayımlandı.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: Doğan Holding bünyesinde bulunan teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. üzerinden dolaylı ve nihai olarak Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Doğan Holding ile Demirören Medya Yatırımları arasında, Doğan Holding’in yazılı ve görsel medyadaki önemli varlıklarının 916 milyon dolar üzerinden nakden ve peşin olarak satılması konusunda hisse satışında işlemi Nisan ayı başında gerçekleşmişti.