Rekabet Kurumu’ndan Doğan Medya açıklaması

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak'tan Doğan Medya'nın Demirören Grubu'na satılmasına ilişkin açıklama geldi. Torlak açıklamasında, "Dosyayı görmeden bir şey söyleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na satılması gündemin en önemli konularından biri oldu. Halihazırda Vatan ve Milliyet gazetelerinin sahibi olan Demirörenler, bu satışın ardından önemli basın kuruluşlarının sahibi olacak. Bu durum medya sektöründe rekabet ortamının zayıflayacağı tartışmalarına neden olurken, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş konu hakkında, “Buradan Rekabet Kurumu'na bir çağrıda bulunalım: Rekabet Kurumu, Aydın Doğan'ın elinden zorla alınan ve Demirören Grubuna verdirtilen bu yayın organlarının satışını derhâl durdurmalıdır. Çünkü bu, halkın haber alma hakkının ve rekabet ortamının ortadan kaldırılmasıdır.” açıklamasında bulunmuştu.

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak bugün konu hakkındaki sessizliğini bozdu. Söz konusu satış hakkında açıklamalarda bulunan Torlak, dosyayı görmeden bir şey söyleyemeyeceklerini belirtti. “Dosya gelecek, orada pazar payları var. İlgili kriterlere göre bakılacak.” açıklamasında bulunan Torlak, “Herhangi bir müracaat yapılmadan bir şey söyleme gibi bir durumumuz yok. Çünkü ortada rakamlar, dosya yok” ifadelerini kullandı.