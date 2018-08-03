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Rekabet Kurumu’ndan Google’a soruşturma

Google pazadaki hâkim durumunu kötüye kullanarak çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Rekabet Kurumu, Google Reklamcılık, Google International, Google LLC ve Google Ireland hakkında soruşturma açtı.

android-time 15:51 3 Ağustos 2018
Haberler Ekonomi
Rekabet Kurumu’ndan Google’a soruşturma
Google pazadaki hâkim durumunu kötüye kullanarak çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Rekabet Kurumu, Google Reklamcılık, Google International, Google LLC ve Google Ireland hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google  International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Google'ın genel arama pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 18.07.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited hakkında soruşturma açılmasına, 18-23/396-M sayı ile karar verdi.”

Son güncelleme: android-time 16:0203.08.2018
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