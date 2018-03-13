Rekabet kurumundan kargo soruşturması

Rekabet Kurumu 10 kargo şirketi hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu UPS ve UPS’ten uluslararası taşımacılık hizmeti alarak yeniden satış yapan dokuz kargo taşımacılık şirketi hakkında müşteri paylaşımı yaparak Rekabetin Korunması Kanunu’nu ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada soruşturmanın Air Ekspres Dağıtım Taşımacılık, Aras Kargo, Asilkar Lojistik, MNG Kargo, Paket Taşımacılık Sistemleri, Solmaz Nakliyat, STF Kargo Nakliyat, TNT International Express Taşımacılık ve Ünsped Paket Servisi (UPS) şirketlerini kapsadığı belirtildi.