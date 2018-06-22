Rekabet Kurumu’ndan patates-soğan açıklaması

Rekabet Kurumu patates ve soğan fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, konunun gündemlerinde olduğunu ve patates ve soğan fiyatlarındaki artışın gerekçelerinin araştırıldığı belirtildi.

Rekabet Kurumu, patates ve soğan fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde basın yayın organlarında yayınlanan haber ve yorumlardan, ülkemizdeki patates ve soğan fiyatlarının önemli bir artış eğiliminde olduğu anlaşılmaktadır. Bunun üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent TÜFENKCİ tarafından yapılan açıklamada, Bakanlığın bu konuya ilişkin çalışma yürüttüğü bilgisi verilmiş ve bu artışın gerekçelerinin araştırıldığı vurgulanmıştır.

Bahsi geçen konu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Rekabet Kurumu'nun da gündeminde olup hassasiyetle takip edilmektedir.”