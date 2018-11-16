Rekabet Kurumu’ndan yemek şirketlerine ceza

Türkiye'nin önde gelen yemek kartı şirketlerine para cezası kesildi. Sodexo'ya 3.2 milyon, Erdened'e 3.9 milyon, Network'e 624 bin TL ceza verildi. Ceza şirketlerin aralarında komisyon belirleyerek piyasadaki hakim durumlarını kötüye kullanmalarından dolayı kesildi.

Geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurumu, Edenred Kurumsal Çözümler AŞ, Multinet Kurumsal Hizmetler, Network Servisleri, Set Kurumsal Hizmetler, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri ve Winwin Hizmet Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ile piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu durumlarını kötüye kullandıkları iddiasına yönelik soruşturma açıldığını söylemişti. Bugün ise soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre; Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş., Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş., Network Servisleri A.Ş., Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş., Winwin Hizmet Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Set Kurumsal Hizmetler A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

15.11.2018 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş., Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş. ve bunların kurdukları Network Servisleri A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine, bununla birlikte Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş., Set Kurumsal Hizmetler A.Ş., Winwin Hizmet Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun'u ihlal etmediklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.