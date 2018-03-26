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Remington iflas erteleme başvurusunda bulundu

ABD'nin ünlü silah markalarından Remington düşen talep sonucu iflas erteleme başvurusunda bulundu.

Sozcu.com.tr
android-time 12:26 26 Mart 2018
Haberler Ekonomi
Remington iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'nin ünlü silah markalarından Remington düşen talep sonucu iflas erteleme başvurusunda bulundu.

ABD'deki okul baskınları ve bireysel silahlanmaya karşı artan protestolar namluyu silah şirketlerine çevirtti.

Wall Street Journal’ın haberine göre; 1816 yılında kurulan köklü silah markalarından Remington mahkemeye iflas koruma başvurusunda bulundu.

Şirketin sahibi Madison NC iflas koruma altında çalışanların maaşlarını almaya devam edeceğini açıkladı.

Remington 2007 yılında 370 milyon dolara Cerberus'a satılmıştı.

FBI'ın verilerine göre geçen şubat ayında ABD'de silah satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 düştü.

Son güncelleme: android-time 12:2826.03.2018
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