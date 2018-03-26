Remington iflas erteleme başvurusunda bulundu

ABD'deki okul baskınları ve bireysel silahlanmaya karşı artan protestolar namluyu silah şirketlerine çevirtti.
Wall Street Journal’ın haberine göre; 1816 yılında kurulan köklü silah markalarından Remington mahkemeye iflas koruma başvurusunda bulundu.
Şirketin sahibi Madison NC iflas koruma altında çalışanların maaşlarını almaya devam edeceğini açıkladı.
Remington 2007 yılında 370 milyon dolara Cerberus'a satılmıştı.
FBI'ın verilerine göre geçen şubat ayında ABD'de silah satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 düştü.