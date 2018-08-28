Resmi rezerv varlıkları 100.7 milyar dolar oldu

Merkez Bankası'nın (TCMB) yayınladığı uluslararası resmi rezervler ve döviz likiditesi verilerine göre resmi rezerv varlıkları Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 2.4 artarak 100.7 milyar dolar oldu.

TCMB verilerine göre Temmuz’da alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3.9 artarak 76.9 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2.5 azalarak 22.3 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış merkezi yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 0.6 azalarak 10.7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TCMB verilerine göre bu tutarın 6.5 milyar doları anapara, 4.2 milyar doları faizlerden oluşurken, anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1 milyar doları bir ay, 2.5 milyar doları 2-3 ay ve 7.2 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülüklerinin 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştuğu belirtilerek, bu yükümlülüklerin bir önceki aya göre yüzde 1.6 azalarak 57.6 milyar dolar olduğu bildirildi.

Söz konusu uluslararası rezervler ve döviz likiditesi tablosuna ilişkin bilgiler, Merkez Bankası ve Hazine verileri kullanılarak hazırlanıyor.

REUTERS