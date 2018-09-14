‘Rezidanskondu’ya imar affı piyangosu

İstanbul Zincirlikuyu’da inşa edilen ve mart ayında kaçak yapılaşma nedeniyle mühürlenen Çiftçi Towers da imar barışından faydalanıp yapı kayıt belgesi aldı.

Kaçak veya ruhsatına aykırı inşa edilen yapıları kayıt altına almak için çıkarılan “imar barışı” düzenlemesi, yasalar ve imar mevzuatı yok sayılarak İstanbul Boğazı'na nazır inşa edilen Çiftçi Towers'a yaradı. Beşiktaş Belediyesi'nin 21 Mart 2018 günü mühürlediği projenin sahipleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurarak imar affından faydalandı. İnşaat çalışmalarının yeniden başladığı 180 metre uzunluğundaki 46 katlı iki kuleden oluşan projeyle ilgili alınan yıkım kararları da iptal edildi.

İMAR PLANINA AYKIRI

İstanbul'un en değerli lokasyonlarından birisi olan Zincirlikuyu'da hayata geçirilen Çiftçi Towers'taki usulsüzlükleri SÖZCÜ ilk olarak 9 Haziran 2014'te gündeme getirdi. O tarihten itibaren süreçle ilgili yaptığımız sayısız habere karşın yerel yönetimler, hükümet ve yargı gözlerini yumdu ve İstanbul Boğazı etkilenme bölgesinde kalan iki kule yükseldi. İmar planlarında ticaret merkezi+turizm alanı olmasına rağmen her biri milyonlarca dolar değerinde 308 lüks konut ve 4 katlı alışveriş merkezi inşa edildi.

Projenin sahipleri Çiftçiler Holding ve Türkerler İnşaat, fazla eklentileri yasal hale getirmek için Beşiktaş Belediyesi'nden tadilat ruhsatı almak istedi ama belediye reddetti. Bunun üzerine 12 Aralık 2017'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kapısının çalındığı ortaya çıktı. SÖZCÜ'nün konuyu gündeme getirmesinin ardından Beşiktaş Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri 21 Mart 2018 günü projeyi denetledi. İki kulenin çatılarında toplam 3 bin metrekare büyüklüğünde ikişer kat fazla kullanım alanı oluşturulduğu tespit edilirken, zemin seviyesinde ise bahçe alanına her biri 350 metrekare büyüklüğünde fazladan 4 adet dükkan inşa edildiği belirlendi. Bunun üzerine inşaat mühürlendi ve kapısına da “yapı tatil tutanağı” asıldı.

Şirketlerden kaçak bölümlerin yıkılması ve ruhsata uygun hale getirilmesi istendi. Ancak bu işlem gerçekleştirilmedi ve proje geliştiricileri imar barışından faydalanmak için 30 Temmuz 2018'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurdu. Kaçak bölümler için arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yüzde 3 oranında ödeme yapan inşaat sahiplerine yapı kayıt belgesi verildi. İmar barışı düzenlemesi, yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararlarını iptal ettiği için Beşiktaş Belediyesi'nin mührü söküldü ve projede inşaat yeniden başladı. Projenin nasıl kayıt altına alındığı ise soru işaretlerine neden oldu.

Yeraltında iki kat inşaat var

İstanbul Boğazı etkilenme bölgesinde kaldığı için yapılaşmanın kısıtlandığı bir alanda bulunan Çiftçi Towers'ta ticari alanlara sağlanan fazla inşaat hakkıyla konut yaparak ekstra rant elde elde edildi. Ayrıca kanunun getirdiği sınırlamalar bir kenara bırakılarak 180 metre yüksekliğinde 46'şar katlı iki kulesinde 308 rezidans inşa edildi. 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'nunda, “En fazla 15.5 metre yüksekliğinde 5 katlı konut alanı inşa edilebilir” diyor. Apart otel ruhsatı alan ve günlük kiralanması gereken binadaki yapılar ise bağımsız ünite haline getirilip 2.5-8 milyon dolar arasında satılıyor.

Boğaziçi Kanunu'nda Boğaz'ı gören arazilerde inşa edilecek konut yapılarında, taban alanı kat sayısının yüzde 15'i geçemeyeceği belirtiliyor. Çiftçi Towers'ta ise imar planına göre yüzde 40 olması gereken taban alanı kat sayısı yüzde 87'ye kadar yükseldi. Zemin ve altındaki 10 bodrum katı kapsayan inşaat alanında 4 kat alışveriş merkezi ve 6 kat otopark olacak.