‘Rezidanskondu’ya mühür

İstanbul Zincirlikuyu’da Çiftçiler Holding’in arazisinde Türkerler İnşaat tarafından hayata geçirilen Çiftçi Towers projesi mühürlendi.

2014 yılından bu yana Çiftçi Towers'taki kaçak yapılaşmayla ilgili sayısız haber yapan SÖZCÜ'nün yayınlarına rağmen, Murat Hazinedar yönetimindeki Beşiktaş Belediyesi ve Kadir Topbaş yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi projenin yükselmesine göz yumdu. Son olarak İBB Meclisi'nin CHP'li üyesi Taner Kazanoğlu'nun konuyu geçtiğimiz hafta gündeme getirmesinin ardından Türkerler İnşaat, Beşiktaş Belediyesi'nden tadilat ruhsatı alamadıklarını ve 12 Aralık 2017'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kapısını çaldıklarını duyurmuştu. Konuyu önceki gün SÖZCÜ'nün gündeme getirmesi ve Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Tahir Doğaç'ı göreve çağırmasının ardından denetim ekipleri dün Çiftçi Towers inşaatına gitti.

Beşiktaş Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri projede yaptığı denetimlerin ardından ‘yapı tadil tutanağı' hazırlayarak inşaatın girişine astı. İstanbul Boğazı'na nazır 180 metre yüksekliğindeki 2 kulenin çatılarında toplam 3 bin metrekare büyüklüğünde ikişer kat fazla kullanım alanı oluşturulduğunu tespit eden ekipler, bahçe alanına her biri 350 metrekare büyüklüğünde fazladan 4 adet dükkan inşa edildiğini belirledi.