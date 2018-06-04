Riskten kaçış altına ve dolara yarayacak

ABD en büyük ortağı AB ile ticaret savaşına girdi. Uzmanlar, bu mücadelenin kazananı olmayacağını belirterek “Önümüzdeki dönemde dolar güçlenir” dedi.

ABD'nin ticarette tüm ülkeler tarafından kazıklandığını savunan ABD Başkanı Donald Trump yeni bir ek gümrük vergisi kararıyla sahalara geri döndü. Trump, mart ayında Avrupa Birliği (AB) üyeleri ile 6 ülkeyi, yeni çelik ve alüminyum ithalat gümrük vergilerinden muaf tutacağını açıklamıştı. Ancak, cuma günü ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, müttefikleri kızdıracak ek gümrük vergisini duyurdu. ABD, 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'da ithal ettiği alüminyuma yüzde 10 ve çeliğe yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya başladı.

2.8 MİLYARLIK MİSİLLEME

ABD Başkanı Donald Trump, ülkelerarası yapılan ticari müzakerelerin sonuçsuz kaldığı gerekçesiyle sağlanan istisnaları uzatmayacağını belirtti. Söz konusu ülkeler ve AB'nin ABD'nin gümrük vergisi uygulamasına karşı tepkileri sert oldu. İlk adım Kanada ve Meksika'dan geldi, misilleme olarak bazı ABD menşeli ürünlere ithalat ek gümrük vergisi koymaya hazırlanıyor.

Karşı hamle yapan AB ise ABD'den ithal edilen bazı ürünler için ek gümrük vergisi uygulamaya hazırlanıyor. AB üyeleri, Washington gümrük vergileri muafiyetlerini sona erdirmesiyle Avrupa Komisyonu da 2.8 milyar Euro (3.4 milyar dolar) değerinde ek vergi getirme planına büyük destek verdi. ABD'nin en büyük çelik tedarikçisi konumunda olan Kanada ise 1 Temmuz'dan itibaren ABD ürünlerine gümrük vergisini yüzde 25'e yükselteceklerini açıkladı. Listede Amerikan çeliği, yoğurt, portakal suyu, viski ve öğütülmüş kahve, şekerleme gibi ABD'den ithal edilen 12 milyar 800 milyon dolar değerinde ürün var. Meksika Ekonomi Bakanlığı da çelik, domuz eti, yabanmersini peynir ve elma çeşitlerinin bulunduğu bir takım tarımsal ürünlere ek gümrük vergisi uygulama planı olduğunu duyurdu.

TİCARET ZARAR GÖRECEK

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, küresel piyasalarda İtalya ve İspanya'dan kaynaklı risklerde normalleşme öne çıkarken, Trump'ın küresel ticarette belirsizlik dinamiklerini tetiklediğini söyledi. Erkan'a göre, yakın dönemde küresel piyasalarda sorulacak en önemli sorulardan birisi Trump'ın başlattığı gümrük savaşlarının devam edip etmeyeceği yönünde olacak. Küresel ekonominin henüz ısınmadığına, ılımlı büyüdüğüne işaret eden Erkan, ABD'nin gümrük hamlelerinin karşı ülkelerden de karşılık görmesi halinde küresel ticaret hacmine ciddi bir zayıflama olabilir.

OTOMOTİV SATIŞI

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Erkan şunları söyledi: “Özellikle ihracat odaklı büyüyen ekonomiler için ABD kaynaklı korumacılık önemli risk olarak değerlendirilmelidir. Trump'ın hamlesi, Çin ile olan üst düzey ticaret görüşmeleri devam ederken anlaşmayı çıkmaza sokacaktır. Ki, Trump'ın Çin malları için ayın 15'inde açıklaması beklenen 50 milyar dolarlık bir tarife paketi var. Çin ve AB ise bu gümrük savaşlarında ABD'ye karşı ortak tavır takınabilir.”

Diğer yandan, AB ile ABD arasında otomobil savaşı yaşandığına dikkat çeken Erkan, Trump'ın Avrupa menşeili otomobillere negatif bakış açısının GMC, Lincoln gibi yerli üreticiler için iyi olabileceğine, ancak AB'nin aynı misillemeyi ABD için yapacağını ve ciddi bir tarife listesi açıklayacağına dikkat çekti. Bu liste ABD'nin ünlü birçok markasını da içeriyor.

HARLEY VE LEVİ’S’A VERGİ

Ek vergi kararına 10 sayfalık taslak bir liste ile misilleme yapan Avrupa Birliği ABD'den ithal edilen yer fıstığı ezmesi, Levi's marka kot pantolon, Harley-Davidson marka motosiklet ve viski gibi ürünlere yeni ek gümrük vergisi uygulayacak. GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, Kanada ve Meksika'nın şimdiden gardlarını alarak ABD'ye karşı tarife uygulamasına geçtiklerini hatırlatarak, şu değerlendirmeyi yaptı: “ABD'nin sorun yaşayacağı ülkelerin toplam ticaretindeki payı yarıdan fazla… Bu mücadelenin kazananı olmayacağı gibi, ihracat üzerine ekonomisini kuran ülkelerde ciddi anlamda ekonomik yavaşlama olabilir. Erkan, “Önümüzdeki dönemde altın ile doların aynı anda değerlenebileceği bir ortam oluşabileceğini tahmin edebiliriz” dedi.

FİTCH VE MOODY’S İZLEMEYE ALDI

Türkiye ile ilgili peş peşe olumsuz raporlar yayınlanıyor. Son olarak uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch 25 Türk bankasını negatif izlemeye alırken, Moody's de Türkiye'nin kredi notunu izlemeye aldığını duyurdu.

Fitch, henüz bankalara yönelik raporunu yayınlamadı ancak, kaynaklar Türk bankalarının 6 ay boyunca izleneceğini aktardı. Fitch'in bir sonraki Türkiye not değerlendirmesi 13 Temmuz'da olacak. Kuruluşun Türkiye'nin ülke notunu da düşürebileceği endişesi artırıyor.

KREDİ NOTU TEHLİKEDE

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise Türkiye'nin ‘Ba2' seviyesindeki kredi notunun gelecek dönemdeki makroekonomik politikalara yönelik belirsizlik gerekçesiyle izlemeye alındığı bildirildi. Belirsizliğin sürmesinin mevcut dış kırılganlıklar da göz önünde tutulduğunda Türkiye'nin ödemeler dengesine yönelik risk seviyesini yükseltebileceği öne sürülürken, bunun şu anki reytingle uyumsuz olabileceği ifade edildi. Moody's 8 Mart'ta yaptığı son not açıklamasında ülkenin kredi notunu Ba1'den Ba2'ye düşürmüş ve not görünümünü ‘negatif'ten ‘durağan'a çevirmişti.

HAZİRAN TL İÇİN SICAK GEÇECEK

Küresel ticarette ortam kızışırken, yurtiçinde de ortaya çıkan risklere her gün bir yenisi ekleniyor. Haziran ayı Türk Lirası için oldukça kritik geçecek. Öncelikle bugün açıklanacak enflasyon verisi yakından takip edilecek.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Londra ziyaretlerinde ‘enflasyonun yüksek gelmesi durumunda ek faiz artırımı yapabiliriz' sinyalleri vermişti.

Dolayısıyla mayıs ayı tüketici enflasyonu Merkez Bankası'nın (MB) 7 Haziran'da vereceği faiz kararını etkileyebilir. Yüzde 12'leri aşan enflasyon verisinin MB tarafında 100 baz puanlık faiz artırımı hamlesine neden olabileceği belirtiliyor. Ancak yüksek enflasyonun TL'de yaratacağı değer kaybına karşın gelecek bir faiz hamlesinin dahi TL'de uzun süreli bir rahatlama yaratamayabileceği belirtiliyor. Bir diğer kritik gelişme ise 24 Haziran'daki seçim. Sandık tarihi yaklaştıkça tansiyonun artması bekleniyor.