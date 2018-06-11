Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Rolls Royce bu hafta 4,000 kişiyi işten çıkaracak

Bu hafta 4,000 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanan İngiliz mühendislik şirketi Rolls Royce'un üzerindeki baskı Boeing uçaklarında yaşanan bir kompresör sorununun şimdi de başka bir motor tipinde görüldüğünü açıklamasıyla arttı. Bu hafta 4,000 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanan İngiliz mühendislik şirketi Rolls Royce'un üzerindeki baskı Boeing uçaklarında yaşanan bir kompresör sorununun şimdi de başka bir motor tipinde görüldüğünü açıklamasıyla arttı.

android-time 13:21 11 Haziran 2018
Haberler Ekonomi
Rolls Royce bu hafta 4,000 kişiyi işten çıkaracak
Bu hafta 4,000 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanan İngiliz mühendislik şirketi Rolls Royce'un üzerindeki baskı Boeing uçaklarında yaşanan bir kompresör sorununun şimdi de başka bir motor tipinde görüldüğünü açıklamasıyla arttı. Bu hafta 4,000 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanan İngiliz mühendislik şirketi Rolls Royce'un üzerindeki baskı Boeing uçaklarında yaşanan bir kompresör sorununun şimdi de başka bir motor tipinde görüldüğünü açıklamasıyla arttı.

Rolls Royce, Trent 1000 Package C motorunun, kompresör hatası nedeniyle düşük ömürlü olmasından dolayı bazı uçaklar uçuştan çekilmişti. Bu motor tipi, Boeing 787 Dreamliner yolcu uçağında kullanılıyor. Rolls Royce bugün yaptığı açıklamada, aynı hatanın az sayıda uzun ömürlü Package B motorlarında da görüldüğünü duyurdu.

Boeing’in “B” filosunun denetime alınmasıyla, şirketin hisseleri yüzde 1 düştü. Yakın bilgi sahibi bir kaynak Rolls Royce şirketler grubunun Cuma günü yapacağı sermaye piyasaları toplantısında, çoğu İngiltere’de olmak üzere 4,000’den fazla çalışanın işine son verildiğini açıklayacağını söyledi. Bu kısıntı daha çok destek ve yönetim kadrolarında yapılacak. Rolls Royce’un 50 ülkede 50,000 çalışanı var.

REUTERS

Son güncelleme: android-time 19:0811.06.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar