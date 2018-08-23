Rönesans, dünyanın en büyük 36. müteahhitlik şirketi oldu

Rönesans İnşaat, Engineering News Record’un (ENR) “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitleri” 2018 yılı listesinde 36’ınci oldu. Türk müteahhitlik şirketleri arasında ilk sıradaki yerini bu yıl da korudu. 2017 yılında toplam 4,2 milyar dolar gelir elde eden şirketin uluslararası projelerinden elde ettiği rakam ise 3,64 milyar dolar.

Uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record (ENR)'un, müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayınladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesi yayımlandı. Kurulduğu 1993 yılından bu yana Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra Avrupa'da da gelişimini sürdüren Rönesans Holding, dünyanın en prestijli araştırmaları arasında gösterilen ENR listesinde 36’ıncı sırada yer aldı. 2017 yılında toplam 4,2 milyar dolar gelir elde eden şirketin uluslararası projelerinden elde ettiği gelir ise 3,64 milyar dolar seviyesinde oldu.