Rusya ile narenciye krizi çözülüyor

Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi uzmanlarından oluşan bir heyet, ülkemizden gerçekleşen yaş meyve sebze ihracatında yaşanan karantina sorunlarıyla ilgili incelemelerde bulunmak ve ortak çalışmalar yürütmek amacıyla Mersin, Adana ve Hatay’ı ziyaret etti.

Bu sezon Türkiye'de Akdeniz Meyve Sineği popülasyonunun, bir önceki kış döneminin ılık geçmesinden dolayı artış göstermesi sebebiyle Türkiye'nin birçok yaş meyve sebze ürünü Rusya kapılarından Türkiye'ye geri döndü. Bu yıl Rusya'ya yapılan narenciye ihracatında ortaya çıkan Akdeniz Meyve Sineği sorununun çözülmesi için ortak hareket etmek, yapılan narenciye sevkiyatlarını birebir takip ederek Rusya limanlarında iade edilen ürün miktarını en aza çekmek amacı ile Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi uzmanlarından oluşan bir heyet, 4 ila 21 Aralık tarihleri arasında Adana, Hatay ve Mersin illerine ziyaret gerçekleştirdi.

RUS HEYETLE TOPLANTI YAPILDI

Heyettekiler, Mersin ve Adana'da Tarım ve Orman Müdürlükleri inspektörleri ile birlikte Rusya'ya gönderilmek üzere hazırlanan sevkiyatları yerinde incelediler. Firmalarda, paketleme tesislerinde, bahçelerde ve nakliyat araçlarında incelemeler yaptılar. Heyetin ziyaretinde gerçekleştirilen toplantıya Rus uzmanların yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk ile ilgili bakanlık temsilcileri, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü temsilcileri, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü temsilcileri ile Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin katıldı.

“TÜRKİYE'YE İADELERİN AZALACAĞINI UMUYORUZ”

Rusya heyeti adına konuşan Rosselhoznadzor yetkilisi Vladimir Popovic, Türkiye ile Rusya arasında yaşanan zirai karantina sorunlarının iki ülke arasındaki ticarette sorun yaratmadan çözülmesi için ziyarete geldiklerini söyledi. Popovic, Rusya ile Türkiye'nin dost ülkeler olarak, sorunlar yaşansa bile müzakereler ile çözebileceklerini belirtti. Popovic, gerçekleşen narenciye ihracatının yaklaşık yüzde 25-30'unun incelediklerini ve bu çalışmanın Rusya limanlarından gelen bildirimleri ve iadeleri azaltacağını umduklarını dile getirdi.

“ZARARI MİNİMUMA İNDİRMEYE ÇABALIYORUZ”

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, önceki dönem yaşanan iklimsel ısınmadan dolayı artan Akdeniz meyve sineği popülasyonunun narenciye ihracatına zararını minimuma indirmek için çabaladıklarını ve başarılı olduklarını ve bir sonraki aşamada amacın, zararlı organizmaları biyolojik ve biyoteknik yöntemlerle önlemek ve olumsuz etkilerini azaltmak olacağını belirterek, “Niyetimiz sadece Rusya'ya değil ihracat yaptığımız tüm ülkelere kaliteli, sağlıklı ve ari ürün ulaştırmaktır” açıklamasında bulundu.

“ZİYARET ÇOK FAYDALI”

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Rus heyetin ziyaretinin faydalı bulduklarını belirterek şöyle konuştu; “Niyetimiz sadece Rusya'ya değil ihracat yaptığımız tüm ülkelere kaliteli, sağlıklı ve ari ürün ulaştırmaktır. Bu prensibimiz için birlik olarak var gücümüzle çabalamaktayız”