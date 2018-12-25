Rusya küresel anlaşmayla üretim kısıntısına gidecek

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkeler arasında yapılan petrol üretim kesintisi anlaşması kapsamında günde yaklaşık 230,000 varil üretim kısıntısına gideceklerini söyledi.

Novak Rus Kommersant gazetesi ile yaptığı söyleşide piyasa koşullarına bağlı olarak bu küresel anlaşmanın değişebileceğini söyledi.

Novak ayrıca küresel petrol piyasasındaki durumun güçlü talepten dolayı 2019 yazında değişebileceğini ifade etti.

Rusya’nın OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerle yapılan anlaşma sayesinde son iki yılda en az 120 milyar dolar kazandığını belirten Novak, arz talep dengesine bağlı olarak petrol piyasalarını istikrarlı hale getirmek için üretimin birinci ve ikinci çeyrekte kısılması gerektiğini belirtti.

REUTERS