Saadet zinciri olduğu iddia edilen Wee Comi ile konuştuk

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Çiftlik Bank benzeri 11 kuruluş daha olduğunu söylemişti. O 11 kuruluştan biri olduğu iddia edilen Wee Comi sorularımızı yanıtladı. Weecomi'nin sahibi Özkan Cıbır ile konuştuk.

İzmir’de bir ortağı ile kurduğu Wee Comi Organizasyon San. ve Tic. Ltd. şirketinde topladığı paralarla şirketten ayrıldıktan sonra sırra kadem basan Özkan Cıbır geçtiğimiz ekim ayında yeni bir şirket kurdu. Yeniden ortaya çıkan Wee Comi isimli oluşum için Weecomi Bilişim Organizasyon Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. adı ile yeni bir şirket kuran Cıbır sorularımızı yanıtladı. Ulusal yayın yapan gazete ve televizyonlara reklam veren Özkan Cıbır'a, şirketin yaptığı iş ile resmi kayıtların uyuşmadığını sorduk, Cıbır, “Ben yurtdışından geldim bunlara hakim değilim” dedi. Öte yandan İzmir'deki şirkete mağdur olanların olduğunu ve bu mağduriyeti gidereceğini ifade etti.

KOBİ BAĞLA PARA KAZAN

Şirket sahibi Özkan Cıbır sistemin piramit modeli olmadığını iddia ediyor ancak anlattığı sistem tam bir piramit modeli. Binden fazla kişinin sisteme dahil olduğunu anlatan Cıbır, sosyal medya hesaplarından üye olanların fotoğraflarını da paylaşıyor. Bu isimlerin çok büyük kısmının ne ilginçtir sosyal medya hesabı bulunmuyor. Öte yandan stüdyodaki video kaydımız esnasında sistem olduğu iddia edilen bir kişinin gerçekte olup olmadığını sorduğumuzda kesin bir dille olduğunu söyledi. Ancak yayından çıktıktan sonra o bölümün çıkarılmasını talep etti.

Sitemi anlatan Cıbır, “KOBİ'lere sisteme dahil oluyor. Diyelim ki siz bu sisteme mağaza sahibi olarak girdiniz. Müşteriye yaptığınız yüzde 10 indirimi sizin hesabınıza yüklüyoruz. Ne kadar çok mağazayı dahil ederseniz o kadar çok kazanıyorsunuz” dedi.

YASAL BAŞVURU YOK

Ekim ayında yanlış iş kolu ile çalışmaya başladığını röportajımız esnasında fark eden Cıbır, yayın öncesi yaptığımız görüşmede bakanlığa yasal başvuru yaptıklarını iddia etmişti. Biz de kendi kaynaklarımızdan şirket ya da şahıs adına bir başvuru olup olmadığını sorduk. Weecomi isimli yapının herhangi bir başvurusu olmadığını ortaya çıkardık. Cıbır da, “Başvuru dediğiniz konuşaraktan, bize bununla alakalı olarak şey yapın, biz de bunla ne yapmamız gerekiyorsa alalım dedik” diye aktardı.

“MAĞDURLAR VAR”

İzmir'deki sistemde ortağından ayrıldıktan sonra bir yıl Ukrayna'da yaşadığını ifade eden Özkan Cıbır oradaki şirkette parasını alamayan mağdurlar olduğunu ise kabul etti. Sözleşme diye ortaya çıkan el yazısı ile yazılmış evrakı gösterdiğimiz de ise “Bu evrakın yasal bir bağlayıcılığı yok. Bu kişi mağdur oldu. 9 bin TL'sini ödedik” dedi.