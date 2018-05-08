Sabancı Holding’in net kârında büyük artış

Sabancı Holding’in konsolide satışları, 2018 yılının ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 24 artarak 11 Milyar 322 Milyon TL oldu. Sabancı Holding konsolide ana ortaklık net karı ise, 2018 yılının ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 59 artarak 1 Milyar 66 Milyon TL olarak gerçekleşti.

Sabancı Holding ilk üç aydaki operasyonel karlılığını ise %26 artırarak 2 Milyar 569 Milyon TL'ye çıkardı. Sabancı Holding'in toplam varlıkları 2018 yılının ilk üç ayı itibari ile 363 Milyar 726 Milyon TL'ye ulaşırken;toplam konsolide ana ortaklığa ait özkaynakları ise 27 Milyar 49 Milyon TL oldu.

Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen konuya ilişkin yaptığı açıklamada: “Sabancı Topluluğu olarak, esnek ve çevik yönetim anlayışımız ve mevcut koşullara adaptasyon yeteneğimizle, ilk üç ayı olumlu sonuçlarla tamamladık. Bu başarılı finansal sonuçlara, etkin risk yönetimi ve güçlü nakit yaratma kabiliyetimizle ulaştık. Şubat ayında 1,5 milyar TL büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük özel sektör halka arzını Enerjisa'da gerçekleştirirken; sanayi ve çimento şirketlerimizde de hedeflerimizi yakaladık. Önümüzdeki dönemde de, Yeni Neslin Sabancı'sı olarak tanımladığımız dönüşüm sürecimizde teknolojiyi odağımıza alarak ilerlemeye devam edeceğiz. Bu bağlamda, şirketlerimiz ileri analitik konusunu süreçlerine daha fazla entegre etme yönünde çalışmalarını başlattılar. Ayrıca yeni yol haritamızın en stratejik yapıtaşlarından olan kültürel dönüşüm için de, Topluluğumuzun insana dokunan tüm süreçlerini gözden geçirmeye devam ediyoruz. Tüm faaliyet alanlarımızı, kurumsal yönetişim ve yüksek performans kültürümüzün gerekleri doğrultusunda yöneterek paydaşlarımıza değer yaratmayı sürdüreceğiz”.

“AKBANK TÜRKİYE EKONOMİSİNE TOPLAM 278 MİLYAR TL KREDİ DESTEĞİ SAĞLADI”

Mehmet Göçmen bankacılıktaki faaliyetlerine değinerek, “Bu yıl yetmişinci kuruluş yıldönümünü kutlayan Akbank'ın aktifleri, 2018'in ilk üç ayında 348 milyar TL seviyesine ulaştı. Geçen yılın sonuna kıyasla mevduatını da yüzde 4,8 artırarak 211 milyar TL'nin üzerine çıkaran Akbank, bu dönemde 2 milyar 176 milyon TL brüt karından 482 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 1 milyar 694 milyon TL net konsolide kar elde etti. Bununla birlikte 225 milyar TL'si nakdi kredi olmak üzere Türkiye ekonomisine toplam 278 milyar TL kredi desteği sağladı. Bu yıl Akbank'ın kullandırdığı kredilerle reel sektöre sağladığı destek, yüzde 5,6 artışla 175 milyar TL seviyesine ulaştı” dedi.

“ENERJİDE HEDEFLERİMİZİ YAKALADIK”

Topluluğun enerji konusundaki faaliyetlerine de değinen Mehmet Göçmen, bu iş kolundaki güçlü nakit yaratma kabiliyetine vurgu yaptı. Enerjisa'nın 2018'deki güçlü ilk çeyrek performansıyla da hedeflerine bir adım daha yaklaştığını belirten Göçmen şöyle devam etti; “Enerjisa Enerji konsolide faaliyet karını geçen senenin aynı dönemine kıyasla %67 artırdı. İlk çeyrek sonu itibarıyla net karı 243 Milyon TL olarak gerçekleşirken; 2016-2020 yılları arasındaki orta vadeli büyüme hedefimiz de gerçekleşmiş oldu”. Göçmen, enerji üretimi tarafında ise borç seviyesini azaltmaya odaklandıklarını belirtti. Türkiye'de elektrik dağıtım ve perakende satış alanında yapılan ilk halka arz ile sektörün şeffaflığı ve kurumsal yönetiminin gelişimi için önemli bir adım atıldığını belirterek; ”Enerjisa Enerji'nin halka arzından gelen kaynakla, enerji işimizde yeni bir halka arza hazırlık yapıyoruz. Böylece, ülkemize bir başka başarılı örnek daha sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Göçmen, “Geçtiğimiz yıl 3.607 MW'lık kurulu gücünün tamamını devreye alarak tüm projelerini tamamlayan Enerjisa Üretim, 2018 yılında operasyonel mükemmeliyete odaklandı. Bu odağı ile Aralık ayından bugüne doğalgaz fiyatlarındaki %25 artışa, artan belirsizliklere ve yağışların düşük seyretmesine rağmen santrallerinde bütçelenenin üzerinde gerçekleştirdiği emre amadelikle ilk çeyrek için bütçesinin de üzerinde başarılı bir performans sergiledi” diye ekledi.

“SANAYİDE DIŞ PAZARLARDA ARTAN POTANSİYEL”

Sanayi Grubu'nun da ilk üç ayda yüksek bir performans sergilediğinin altını çizen Göçmen, “Sanayide tesislerimizi devreye aldık. Dış piyasa özellikle Türkiye'nin en büyük müşterisi olan Avrupa pazarı iyileşiyor. Dünya ekonomisi geçtiğimiz dönemin en iyi seviyesinde sevrediyor. Biz de bu olumlu ortamdan artan pay almaya çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

“ÇİMENTODA YÜKSEK TALEP”

Sabancı Holding çimento şirketlerinin yenilikçi ürünler ve hizmetleriyle sektörde öne çıktığına işaret eden Göçmen, “yüksek talep ve Türkiye'nin devam eden yatırımları verimliliğimizin de etkisiyle daha iyi seviyelere çekiyor” dedi.

“SİGORTA GELECEK VADEDİYOR”

Göçmen sigorta sektörüne dair ise, “Türkiye'deki varlık arttıkça sigortalanacak değer de artıyor. Her geçen gün sigorta pazarının sürdürülebilir şekilde büyüdüğünü görüyoruz. Bu da Türkiye sigorta sektöründe çok büyük rolü olan Sabancı Holding için de gelecek vadeden bir ortam yaratıyor” açıklamalarını yaptı.

“PERAKENDEDE HEDEF; ÇOKLU KANAL VE EN İYİ MÜŞTERİ DENEYİMİ”

Perakende sektörüne de değinen Göçmen, “Mağazalarımızın müşterilerimiz açısından çekiciliğinin ve müşteri memnuniyetinin yükseldiğini görüyoruz. Mağaza bazında ziyaretçi sayılarımızda artış kaydederken, çoklu kanal yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Perakendede, müşterilerimize en iyi deneyimi sunma hedefiyle çalışıyoruz” dedi.