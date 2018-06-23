Sadun Kaya topu bakanlığa attı

5 ay önce"Benim kripto paramda kaybetmek yok" diyen Hipper A.Ş.'nin sahibi Sadun Kaya yatırımcılarına ödeme yapamıyor. Kaya bu sabah internet sitesinde yayınladığı duyuruda Bakanlık tarafından hesaplarına el konulduğunu bu sebeple de kimseye ödeme yapamadığını belirtti.

‘Kaybetmek yok’ sloganıyla ortaya çıkan ve yarattığı(!) dijital para sistemiyle insanlardan binlerce lira toplayan Hipper A.Ş.’nin sahibi Sadun Kaya kimseye ödeme yapamıyor. Kaya’nın telefonlarına bir haftadır ulaşılamıyor. Kaya’dan günlerdir ses çıkmazken bu sabah internet sitesinde yaptığı açıklamada haklarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemeden dolayı hesaplarına ihtiyadi tedbir kararı askıya alındığını bu yüzden kimseye ödeme yapamadıklarını söyledi. Kaya mağdur vatandaşların paralarını devletten isteyebileceklerine işaret ediyor.

MAĞDUR OLAN VATANDAŞLAR PARALARINI ALABİLECEK Mİ?

Sadun Kaya’nın sahibi olduğu Hipper AŞ’nin (Turcoin) internet sitesinde yayınladığı duyuruda topu bakanlığa attı. Şöyle ki yayınlanan duyuru da banka hesaplarına bakanlık tarafından ihtiyati tedbir kararı konulduğunu yatırımcılara söylüyor. Peki banka hesaplarına konulan ihtiyati tedbir kararı kaldırıldığında mağdur olan vatandaşlar paralarını alabilecek mi? Binlerce mağdur bu soruyu merak ediyor.

SORUŞTURMA TAMAMLANDIĞINDA BİLGİ VERİLECEK

Duyuruda Turcoin’de sağlanan tüm hizmetlerin askıya aldığını ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkililerince başlatılan soruşturma kapsamında banka hesaplarına yetkili makamlarca ihtiyati tedbir konulduğunu söylüyor. Bakanlık müfettişlerinin raporunun sonucu kamuoyu ile paylaşıldığında bu konuda daha geniş bilgi verileceğini ve bakanlık soruşturması sonuçlanıp müşterilerinin hesaplarına dair mutabakat sürecine geçilene kadar ilgili şirketin hesaplarına uygulanan bloke sürdürüleceğini belirtildi.

100 BİN TL;’YE KADAR PARA YATIRAN VAR

Konuyla ilgili yüzbinlerce kişinin mağdur olduğunu söyleyen Turcoin yatırımcısı Burhan Kaya 90-100 bin TL’ye kadar para yatıran müşterilerin olduğunu ve bu kişilerin paralarını alamadığını söylüyor. Kaya sozcu.com.tr’ye açıklamasında, “Ben zamanında Turcoin’e para yatırdım. Benim de param kaldı ama az… Diğer yatırımcıların 90-100 bin TL parası kaldı.” dedi.

İŞTE SADUN KAYA’NIN YAYINLADIĞI O DUYURU;

Turcoin projesi duyurulduğundan beri eleştirilmemize sebep olan ve yalnızca iş ortaklığımızdan ötürü bizim de bir ponzi oluşumu olarak suçlandığımız Hipper A.Ş. ile olan ticari faaliyetlerimiz, teknik altyapılarımız üzerinden sağladığımız tüm hizmetlerin askıya alınmasıyla tamamen son bulmuştur. İlgili firma Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkililerince başlatılan ponzi sistemlere yönelik soruşturma kapsamında incelemeye girmiş ve yine bu gerekçe ile aynı diğer incelenen şirketler gibi banka hesaplarına da yetkili makamlarca ihtiyati tedbir konulmuştur. Ancak özellikle sosyal medya üzerinden yayılan bir açıklama metnine göre bunun tüm sorumlusu, hiçbir somut gerekçe olmadan kurucumuz ve Anafis A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya ilan edilmiştir. Gerek kişisel, gerekse de temsil ve ilzama yetkili olduğu tüm tüzel kişiliklerine ait banka hesaplarıyla ilgili hiçbir olumsuz durum olmamasına rağmen, Sadun Kaya'nın Hipper A.Ş. haricindeki ticari faaliyetlerinden ötürü yasal olarak sorun yaşadığı ve bu yüzden ilgili şirket de dahil olmak üzere tüm hesapların bloke olduğu şeklinde asılsız beyanlar verilmektedir. Söz konusu şirketin MERSİS üzerinden de teyit edilebileceği gibi münferiden temsil ve ilzama yetkili tek müdürü Muhammed Şatıroğlu olup, kendisinin onayı olmadan hiçbir ticari işlem yapılamaz. Bakanlık müfettişlerinin raporunun sonucu kamuoyu ile paylaşıldığında bu konuda daha geniş bilgi verilecek olup, yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla şu an için devam eden bir soruşturmaya doğrudan ya da dolaylı bir müdahalede bulunmamak adına kapsamlı bir açıklama yapmıyoruz. Söz konusu bakanlık soruşturması sonuçlanıp müşterilerinin hesaplarına dair mutabakat sürecine geçilene kadar ilgili şirketin hesaplarına uygulanan bloke sürdürülecektir. Tarafımızın yargı ya da yürütme organları nezdinde herhangi bir yasal sorunu bulunmadığı yatırımcılarımıza arz ederiz.