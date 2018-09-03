Sağlık Bakanlığı 5 bin personel alacak | 5 bin ilkokul mezunu personel alımı şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 5 bin ilkokul mezunu personel alacak. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki işçi personel eksikliğini karşılamak üzere farklı statülerde personel alımı yapacağını resmi internet sitesinden duyurdu. İşte Salık Bakanlığı personel alımı şartları ve başvuru tarihi...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 4 Eylül’de başlayacak ve 13 Eylül’de sona ercek. Adaylar başvurularını İşkur üzerinden yapacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartlarından ilki 657 sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı alımını yapacağı bu pozisyonlar için 657 sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, 18 yaşını doldurmuş olmak, En az ilköğretim mezunu olmak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvuru yapacak adaylar başvurularına 04 Eylül 2018 tarihi ile başlayabilir ve en geç 13 Eylül 2018 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Buna göre başvurular başvuru tarihleri içerisinde İŞKUR sayfası üzerinden www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. İlgili ilan için herhangi bir öülakat yapılmayacak olup değerlendirmeler Kura çekimi ile yapılacaktır.