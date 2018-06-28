Şahenk İsviçre’deki Porsche işini satıyor

Ferit Şahenk yine bir satışla gündemde… Reuters’ta yer alan habere göre; Doğuş Otomotiv bağlı ortaklığı D-Auto Suisse SA hisselerinin satışı için Orchid Swiss Development ve Juglans Regia ile müzakerelere başlanacağını duyurdu. Şirketten dün akşam KAP’a yapılan açıklamada, müzakerelerin Lozan şehrinde kurulu Porsche satış ve satış sonrası servis hizmeti veren D-Auto Suisse SA’nın toplam sermayesinin yüzde 100’ünü temsil eden Doğuş Grubu Şirketleri ve Doğuş Otomotiv’e ait payların muhtemel alım-satımına yönelik olacağı belirtildi.
Şahenk yelkenli ve teknesinden sonra Gulfstream G-450 model özel iş jetini de 14.25 milyon dolara satıyor. Doğuş Grubu'na ait Körfez Havacılık TC-KHB kuyruk numarasına sahip olan Gulfstream G-450 S/N 4175 model iş jetini satıyor. Satış ilanı Gulfstream'in internet sitesine kondu. Uçak için 14 milyon 250 bin dolar (64 milyon TL) isteniyor.
Türkiye’de Doğuş Yayın Grubu bünyesinde uzun süredir yayın haytına devam eden NTV Spor Discovery Communications tarafından satın alındı.
2015 yılında da Discovery ve Doğuş Yayın Grubu arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşması ile Discovery, CNBC-e kanalını Doğuş'tan satın alıp TLC kanalını yayın hayatına başlatmıştı.
Doğuş Grubu’na ait Maslak Eski Büyükdere Caddesi üzerindeki 2500 metrekarelik arazi 1958 yılından beri Türkiye'de hizmet veren GÜRİŞ Holding tarafından satın alındı.
Doğuş Grubu, İzmir’de Üçkuyular’da inşaatı süren İstinye Park’taki yüzde 50 kadar hissesini ortağı Orjin Grup’a devrederek bu yatırımdan ayrıldı.
Doğuş Grubu'nun İstanbul İstinye Park'ı da satmayı planladığı basına yansımıştı. Doğuş'un söz konusu alışveriş merkezinde payı yüzde 42 seviyesinde; kalan hisselerin sahibi ise Orjin Grubu. Kaynaklar olası bir satışın İstinye Park için yaklaşık 1 milyar dolarlık toplam değer üzerinden yapılabileceğini kaydediyor.
Doğuş Grubu bünyesinde Nusret ve Zuma gibi markaların da bulunduğu “d.ream International BV” şirketinde, Singapur devlet fonu Temasek ve İngiltere'de yerleşik uluslararası sermaye fonu Metric Capital Partners ile yüzde 17 hisse devri karşılığında ortak oldu.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) dün yaptığı açıklamada Doğuş Holding'in iştiraki D Marinas'ın yaklaşık yüzde 25'ine 70 milyon euro sermaye yatırımı ile ortak olmak için anlaşma imzaladığını açıkladı.
Öte yandan Nahita ve Gladiator adındanki iki yatını da sattı Ferit Şahenk. Toplam maliyeti ise 22 milyon 700 bin euro.
Ferit Şahenk’in sahibi olduğu Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Antalya 2000 Plaza'yı, KDV hariç 13,8 milyon TL olan bedelinin yüzde 24 altında, 10,6 milyon TL'ye peşin ödemeyle sattı.
Doğuş Grubu 2017 yılında da Garanti Bankası'daki payını İspanyollara devretmişti. İspanyol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Garanti Bankası'nın yüzde 9.95'ini 3.3 milyar TL’ye Doğuş Grubu'ndan satın almak üzere anlaşmıştı. Bu satın alma sonucunda BBVA'in Garanti Bankası sermayesindeki payı yüzde 49,85'e yükselmişti. Doğuş'un Garanti