Sahte çeyrek altının fiyatı 10 yıl önceki gerçeğinin fiyatına ulaştı

Düğünlerde takılan sahte çeyrek altının fiyatı 45 lira oldu. Gerçek çeyrek altın on yıl önce serbest piyasada neredeyse sahtesi ile aynı fiyata satılıyordu.

Düğün sezonunun devam ettiği yaz aylarında yeni evlilerin en büyük kabusu sahte altınlar. Gerçeğinden ayırt edilmesi zor olan imitasyon çeyrek altının fiyatı da arttı. Yaz başında 30-40 lira arasında satılan sahte çeyrek altınlar talebin artması ile birlikte 45-50 liraya satılmaya başlandı. Gerçek çeyrek altın 2008 yılında 54 liraya satılıyordu. On yıl sonra sahtesi neredeyse aynı fiyata satılmaya başlandı. Bugün ise çeyrek altın 305,11 liradan alınırken 312,07 liradan satılıyor.

İnternet üzerinden imitasyon çeyrek altın satışı yapan şahıs talep arttıkça fiyatın da yükseldiğini ifade etti. Bir satış sitesinde ürünleri pazarlayan şahıs, “En büyük maliyetimiz altın suyu ve bakır. Altın fiyatı arttıkça dış kaplaması için kullanılan materyallerin de fiyatı artıyor. Ayrıca ana madde olan bakırın fiyatı da son altı ayda yüzde 20 zamlandı” dedi.

MAYIS AYINDA 30 TL'YDİ

Altın fiyatlarındaki artış nedeniyle ortalama gelire sahip vatandaşın düğünlerde çeyrek takması neredeyse imkansız hale geldi. Bunun gerine gram altınları tercih eden vatandaşlar ise 190 lirayı aşan fiyatlar nedeniyle alternatif arayışına girdi. Mayıs ayında 30 lira olan imitasyon çeyreğin fiyatı talep artışı nedeniyle yüzde 50 zamlandı.