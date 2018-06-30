Elinden ‘saman’ olan yaşadı

Tarım ve Hayvancılık sektöründe dışa bağımlılık her geçen gün artıyor. Sığır ithalatında dünya ikincisi ve Avrupa lideri Türkiye, geçtiğimiz aylarda 5 yıl aradan sonra tekrar saman ithal etmişti. Yerli üretici nisan ve mayıs aylarında yağışın çok olması sebebiyle mahsüle zarar verdiğini bu sebeple saman fiyatlarının 700-800 liraya çıkacağını söylüyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, artan saman fiyatlarına tepki gösterdi. Tonu 600 lirayı bulan saman, süt ve süt ürünleri fiyatlarının da yükselmesine sebep oldu. Saman ticareti yapan tüccar Hamza Kucur, “Bu yıl özellikle nisan ve mayıs aylarında yağışın çok olması sap boyunun kısa kalmasına sebep oldu. Buna bağlı olarak saman da az oldu. Şu an pres balya dediğimiz ince samanın tonunu 500 ila 530 lira arasında alıyoruz, 600 liraya satıyoruz” dedi.

700-800 LİRAYI BULABİLİR

Kucur, bu yıl sadece Akdeniz Bölgesi’nde değil Doğu ve İç Anadolu’da da samanın az olduğunu belirterek, “Kaba samanın tonu 580 liraya satılıyor. Önümüzdeki zaman zarfında fiyatların artması kaçınılmaz. Hasat sona ermek üzere ve piyasada saman az. Bu gidişle samanın ton fiyatı 700 ila 800 lirayı bulabilir. Saman piyasasını arz ve talep belirlemektedir. Bölgemizde buğdayın tonu 950 TL’ye satılıyor, arpa ise 900 lira. Samanın fiyatı arpa ve buğday ile yarışıyor” diye konuştu.

İHA