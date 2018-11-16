Samsun’da ekmek fiyatı arttı simit ucuzladı

Samsun'da ekmeğin gramajı 200 gramdan, 300 grama, fiyatı ise 1 liradan 1 buçuk liraya çıkarıldı. Diğer taraftan yaklaşık 1 ay önce 1 buçuk lira olan simit 1 TL'ye indirildi. Kafası karışan vatandaş duruma tepki gösterdi.

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit artışın zam olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyerek, “Bu artışın halka zararı yok. Gramaj arttı. Buna bağlı olarak da fiyat arttı.

200 gram olan ekmek 1 liraydı. Şimdi ekmek 300 gram oldu ve fiyatı 1.5 TL olarak belirlendi” dedi.

Fırıncılar ise fiyat ve gramajın artışından kendilerinin zararlı olduğunu ileri sürerek, “5 ekmek alan üç ekmek alacak. Önceden bir çuval undan 330 tane ekmek çıkartıyorduk, şimdi 240 tane ekmek çıkacak. Önceden 5 çuvalla ekmek yaparken, şimdi 6 çuvala çıktı. Gramajın büyümesi iyi olmadı. Bizim için zarar” diye konuştu.

SİMİT SATIŞLARI DÜŞÜNCE ZAM GERİ ÇEKİLDi

Diğer taraftan Samsun'da Fırıncılar Odası tarafından 6 Eylül'de 90 gram simide yüzde 50 zam yapılarak simidin fiyatı 1,5 TL'ye çıkmıştı. Simide yapılan yüzde 50 zam vatandaşların tepkisini çekip satışlar azalması üzerine simitin fiyatı tekrar 1 TL oldu.

Samsun Fırıncılar Odası’nın yeni fiyat tarifesi ise şöyle:

“300 gram baston ekmek 1,5 TL, 600 gram ikili somun 3 TL, 600 gram ikili tandır 3 TL, 900 gram üçlü Trabzon ekmeği 4,5 TL, bin 500 gram beşli Trabzon ekmeği 7,5 TL, 3 bin gram onlu Trabzon ekmeği 15 TL, 300 gram kepek ekmek 1,5 TL, 300 gram pıtıl ekmek 1,5 TL, 250 gram sade pide 1,5 TL, 200 gram lavaş 1,5 TL ve 170 gram kıymalı hamur 2 TL