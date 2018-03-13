Samsung Galaxy S9 Plus’a ödül

Galaxy S9+'ın performansı TechRadar, Android Authority, Alphr ve PC Mag gibi teknoloji mecraları tarafından; Galaxy S9 ise PhoneArena, Android Central, Expert Reviews, Android Police, T3 ve Ubergizmo gibi mecralar tarafından ödüllendirildi. Samsung Electronics Mobil İletişimden Sorumlu Küresel Pazarlama Başkan Yardımcısı Younghee Lee, konuyla ilgili olarak: “GSMA ve birçok organizasyon tarafından mobil teknolojilerimizin onay görmesi bizi gururlandırıyor. İnsanların cihazlarını kullanma şekli ve teknolojiden beklentileri değişiyor. Samsung olarak, müşterilerimizi dinlemeyi sürdürürken yalnızca en iyi ürünleri ve servisleri değil, müşteri deneyimlerini de daha iyi hale getirmenin yollarını bulmak için gayret gösteriyoruz” dedi.
ÖN SATIŞTA
Samsung Galaxy S9 ve S9+, 25 Şubat 2018 tarihinden itibaren ön satışa sunuldu. Mart ayı ortasında ise, Gece Siyahı, Titanyum Grisi ve yeni Leylak Moru renk seçenekleriyle tüm yetkili satış noktalarında kullanıcı ile buluşuyor.