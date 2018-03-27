Samsung Galaxy S9+ ve S9’un Türkiye lansmanı yapıldı

Samsung Electronics, Galaxy S serisinin yeni üyeleri olan Galaxy S9 ve S9+ akıllı telefonlarının Türkiye lansmanını Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’da yaptı.

Lansmanda konuşan Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, Samsung'un mobil teknolojilerde devrimsel bir sürece liderlik ettiğini belirterek, “Yıllık 14 milyar dolar Ar-Ge bütçemiz ile tüketicilerimize en mükemmel ürünleri sunmak için çalışıyoruz. Samsung olarak akıllı telefonların sadece iletişim cihazı olmadığını, yaşam stillerini ifade ettiğini biliyoruz. Bu nedenle Galaxy S9 ve S9+'ı yeni teknolojilerle ortaya çıkan yeni hayat stillerine uygun olarak tasarladık.” dedi.

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen ise “Samsung olarak İstanbul'un en önemli uluslararası etkinliklerinden biri olan MercedesBenz Fashion Week Istanbul ile böylesine özel bir işbirliğine imza atmaktan dolayı çok mutluyuz. Galaxy S serisi her zaman stil sahibi olanların tercih ettiği bir modelimiz olarak öne çıktı. Yeni mobil telefon trendlerine öncülük eden Galaxy S serisinin yeni modelleri Galaxy S9 ve S9+'ın da tüm moda tutkunlarında iz bırakacağına inanıyorum” açıklamasında bulundu.

Galaxy S9 ve S9+'ların en çok fotoğraf kalitesi, Samsung markasına duyulan güven, şık tasarımları ve yüksek performanslarından dolayı tercih edildiğini belirten Tansu Yeğen, AR Emoji özelliği sayesinde emojiler ile iletişimin tüm sosyal mecralarda kullanılır hale geldiğinin altını çizdi.