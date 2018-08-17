Samsung, telefon fiyatlarına zam yaptı

Samsung, dolar ve euroda görülen hareketlilik nedeniyle Galaxy Note 9’dan daha önce çıkardığı Galaxy Note 8 ve Galaxy S9+’ın fiyatlarına zam yaptı. Peki zam ile birlikte Samsung telefonların fiyatları ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, “Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini üretip dışarı satacağız. Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone’u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venus var Vestel var. Ne yapacağımızı anlasınlar. Biz kendimize yeteceğiz. Olmayanı da üreteceğiz. Bu millet onlar gibi bakan değil, kazan-kazan esasına göre hareket eden bir millettir.” demişti.

Bu açıklamaların ardından Samsung, telefon fiyatlarına zam geldi.

Samsung, Galaxy Note 9'a zam uygulamazken Galaxy Note 8, Galaxy S9 ve Galaxy S9+'in fiyatları yüzde 10-15 arasında yükseldi. Galaxy Note 8’in 64 GB’ı 5499 TL’den 6149 TL’ye; Galaxy S9 64 GB, 4899 TL’den 5349 TL’ye; Galaxy S9+ 128 GB, 5699 TL’den 6199 TL’ye çıktı.

Samsung Galaxy S8 64 GB 4399 TL'ye, Galaxy S8+ 64 GB 4899 TL'ye, Galaxy A8 64 GB 3399 TL'ye, Galaxy J8 32 GB 2699 TL'ye, Galaxy J7 Pro 64 GB ise 2499 TL'ye satılıyor.