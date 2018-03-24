Sanal bahis oynayan vatandaşlar dikkat!

Günümüzde sanal bahis oynayan vatandaşların sayısı gittikçe artıyor. Hatta kimi vatandaş binlerce lira parasını yasal olmayan bu oyunlara yatırıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, yasa dışı sanal bahis oynatan 1616 internet sitesinin engellemesi için çalıştıklarını söyledi. Bu sebeple binlerce lira yatırdığınız bu sitelere bir sabah kalktığınızda ulaşamayabilir ve yatırdığınız binlerce lira paranız çöpe gidebilir.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2015-2017 yılları arasında yasa dışı sanal bahis nedeniyle, 20 bin 776 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Bakan Ağbal, bu kapsamda, 1616 internet sitesine erişimin engellenmesi için de, girişimde bulunduklarını bildirdi. SANAL BAHİSTE MİLYARLARCA LİRA DÖNÜYOR Ağbal, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in ‘internet üzerinden yasadışı bahis' oynatılmasıyla ilgili soru önergesini cevapladı. Ağbal, 2015 yılında 947, 2016 yılında 876, 2017 yılında ise 1615 olaya el konulduğunu, 2015-2017 yılları arasında toplamda 20 bin 776 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı. CHP'li Gürer ise ‘' Sanal bahis üzerinden yılda milyarlarca lira dönüyor. Yasal boşluklarda dikkate alınarak gerekli düzenlemeler hızla sağlanmalıdır. Bu gidiş iyi gidiş değildir” dedi. 6.189 ŞAHSA İŞLEM YAPILDI Bakan Ağbal, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, 2014 yılında 718, 2015 yılında 947, 2016 yılında 876, 2017 yılında 1.615 olay aydınlatıldığını ve toplamda 6.189 şahsa 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefetten işlem yapıldığını açıkladı. 1 MİLYON TL CEZA KESİLDİ Kanun kapsamında adli işlem, 266 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldığını belirten Ağbal “Bu şahıslara toplam 1.330.000. TL para cezası kesilmiş, 161 şahıs gözaltına alınmış, 107 aranan şahıs yakalanmıştır” dedi.