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Sanayi Üretim Endeksi açıklandı

Sanayi üretimi Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 artarken, bir önceki aya göre yüzde 1.1 azaldı.

android-time 10:24 16 Ekim 2018
Haberler Ekonomi
Sanayi Üretim Endeksi açıklandı
Sanayi üretimi Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 artarken, bir önceki aya göre yüzde 1.1 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,1, imalat sanayi sektörü endeksi %1,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,9 arttı.

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SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1.1 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0,8 azaldı.

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