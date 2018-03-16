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Sanayi üretim endeksi açıklandı

Sanayi üretimi 2018 yılı Ocak döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı.

Sozcu.com.tr
android-time 10:18 16 Mart 2018
Haberler Ekonomi
Sanayi üretim endeksi açıklandı
Sanayi üretimi 2018 yılı Ocak döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ocak ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre; sanayinin alt sektörleri (2015=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2018 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı.

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SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0,8 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,6 arttı.

Son güncelleme: android-time 14:0416.03.2018
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