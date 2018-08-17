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Sanayici ve KOBİ’ye destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım paketini açıkladı. KOSGEB borçları 2019'a kadar ertelenecek.

android-time 14:00 17 Ağustos 2018
Haberler Ekonomi
Sanayici ve KOBİ’ye destek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım paketini açıkladı. KOSGEB borçları 2019'a kadar ertelenecek.

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Son güncelleme: android-time 15:2117.08.2018
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