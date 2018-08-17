Sanayici ve KOBİ’ye destek

İŞTE TEŞVİKLER:
Kosgeb alacaklarına 2019 yılına kadar erteleme geliyor
Ar-ge destekleriine “kur farkı” ayarı
2 biin 739 ithal üründe ‘yerlileştiirme’ atağı
Osb’lerde ‘bedelsiz arsa’ tahsisinin kapsamı genişliiyor
Yatırım teşvik belgesi başvuru ücreti kaldırılıyor
Temel bilimler mezunlarına ‘iistihdam’ desteği
Teknoloji girişimcilerine desteğin üst sınırı 200 bin TL’ye yükseltildii
Dış pazarlara açılan kobi’lere 300 bin tl ihracat desteği
TSE hizmet bedellerinde yüzde 25 indirim
Vadesi geçmiş ve icra takibi başlatılan TSE alacakları yeniden yapılandırılacak
Patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretlerinde yüzde 25 indirim
Patent, marka ve tasarımla ilgili gecikme cezaları affediliyor
Kalkınma ajansları aracılığıyla bin 500 projeye 500 milyon TL’lik destek
Teknoloji geliştirme bölgelerine 100 milyon TL’lik destek.