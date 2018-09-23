‘Sanayiciler daha mutlu’ diyen başkan işçi çıkarttı

'İhracat arttı, sanayiciler daha mutlu' diyen Konya Sanayi Odası Başkanı şirketinden 30'a yakın işçi çıkarttı.

Kobi cenneti olan, 4 Organize Sanayi Bölgesi’nin bulunduğu ve 2 yeni sanayi bölgesinin de kuruluş aşamasında olduğu Konya’da, ekonomik krizin etkisi ile sanayiciler işçi çıkarmaya devam ediyor.

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükçü’nün sahibi olduğu bir şirketten, 30 kadar kişi işten çıkarıldı. Çıkarılan işçilerin ise, son yıllarda alınanlar olduğu öğrenildi. Aynı firmada 3 yıl kadar önce de, 70 kadar işçi sendikalı olduğu gerekçesi ile işten çıkarılmış, birkaç kişi yeniden iş başı yapmıştı.

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükçü geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, artan ihracat rakamlarına ilişkin, sanayiciler için daha umutlu olduklarını ve bunun da Konya Sanayi Odası tarafından yaptırılan Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi’ne yansıdığını vurgulamıştı. Kütükçü ayrıca, elektrik ve doğal gaza yapılan zamların sanayideki tedirginliği artırdığını söylemiş ve “Daha fazla desteklenmeye ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde elektrik ve doğal gaza yapılan yüksek oranlardaki zamlar yeniden gözden geçirilmelidir” demişti.