Sanayiciye bir darbe de spot elektrikten geldi

Spot elektrik fiyatlarındaki yükseliş sanayiciyi kara kara düşündürüyor. Bir yıl önce 155 lira olan elektrik ücreti, 374 lira ile tarihi zirvesini gördü. Fiyattaki artış 1 yılda yüzde 141’i buldu.

Doğalgaz fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki hızlı yükseliş, spot piyasa elektrik fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Enerji borsası olarak faaliyet gösteren Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) verilerine göre, 1 megavat/saat elektrik piyasa takas fiyatı cuma günü içerisinde 374.71 TL'ye kadar çıkarak zirveyi gördü. 2017 Eylül ayının ilk haftasının ortalama fiyatı 155.07 TL'ydi. Bu yılın eylül ayının ilk haftasının ortalama fiyatı ise 341.99 TL oldu. Serbest tüketici konumunda bulunan, daha çok sanayicilerin kullandığı spot elektrik fiyatları böylece son 1 yılda yüzde 141 kat artmış oldu.

TEMMUZDA YÜKSELMEYE BAŞLADI

Spot elektrik fiyatlarındaki hızlı artışın temmuzun ilk haftasında başlaması ise dikkat çekiyor. 1 Ocak 2018 haftasında 169.73 TL'den satılmaya başlanan 1 megavat/saat elektrik, haziran ayına kadar sadece 23 Nisan haftasında 200 TL'yi gördü. Bu seviyede tutunamayan elektrik fiyatı yeniden 200 TL'nin altına inerek 180 TL civarlarında işlem görmeye devam etti. 24 Haziran seçimlerinden sonra tekrar tırmanışa geçen spot elektrik, 2 Temmuz itibariyle yeniden 200 TL'nin üzerine çıkarak 201.11 TL'den satıldı. Bu tarihten itibaren tırmanışını sürdüren fiyatlar, ağustos ayındaki hızlı döviz artışının da etkisiyle 300 TL'nin üzerine tırmandı. Uzmanlar, döviz artışının sürmesi durumunda spot elektrik fiyatlarının kısa sürede 400 TL'nin üzerine çıkabileceğini ifade ediyor.

Mesai saatlerinde zirveye çıkıyor

Saatlik satılan spot elektriğe en fazla talep mesai saatlerinde geliyor. Sabah 8 ile akşam 22 saatleri arasında yoğun talebin olduğu spot elektrikte en yüksek satış rakamı da genellikle saat 16'da görülüyor. Gece 2 ile sabah 6 arasında ise satış rakamları 200 TL'lere kadar gerileyebiliyor.