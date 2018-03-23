Saraya iki kitap dolusu itiraz

Şeker-İş, fabrikaların satışına karşı başlattığı kampanyayı, 2 ciltlik kitapta topladı. Kitapta AKP’lilerin özelleştirme karşıtı görüşleri de var.

Hükumetin satışa çıkardığı şeker fabrikalarında örgütlü olan Şeker-İş Sendikası özelleştirmeye karşı başlattığı kampanyaya destek verenlerin görüşlerini içeren iki ciltlik dev kitap bastırdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulacak kitapta muhtarlardan esnafa, odalardan sıradan vatandaşlara kadar fabrikaların satılmasına karşı çıkan binlerce görüş yer alıyor.

Toplam 1.432 sayfadan oluşan “Şeker Fabrikalarının Kurtuluşu İçin Milli Mutabakat Tutanakları” isimli iki ciltlik kitapların giriş bölümünde, özelleştirmeye karşı toplum genelinde milli bir mutabakat oluştuğuna işaret edildi. Şeker pancarından üretilen şekerin yerli ve milli ekonominin öncelikli ihtiyaçları olan kırsal ve tarımsal kalkınma, istihdam, köyden kente göç, terörün önlenmesi, gıda güvenliği ve kendine yeterlilik gibi şartları karşıladığına işaret edilen bilgi notunda, sektörün aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası şirketlerin pazarı haline gelmesini önlediği vurgulandı.

AKP'LİLERDEN İTİRAZ

Şeker-İş'in hazırladığı milli mutabakat tutanakları kitabında, aralarında AKP'li il ve belediye yöneticilerinin de bulunduğu binlerce vatandaşın şeker fabrikalarının niçin özelleştirilmemesi gerektiğini anlatan görüş ve yorumları yer alıyor. Şimdiye kadar şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı 1.6 milyonun üzerinde vatandaştan imza toplayan Şeker-İş, bu imza sahiplerinden bir bölümünün açık görüşlerini, kendi el yazılarıyla kitapta toplamış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması kararlaştırılan kitaptaki görüşlerin önemli bir bölümünün doğrudan Cumhurbaşkanına hitaben yazılmış olması dikkat çekti.

SENDİKALAR DA VAR

Kitaplarda fabrikaların özelleştirileceği il ve ilçelerden 782 muhtarın yanı sıra 81 ilin ziraat odası, 79 dernek, vakıf ve sivil toplum örgütü, 72 il ve ilçe sanayi, ticaret ve esnaf odası, AKP, CHP, MHP ve HDP'den 38 il ve ilçe parti temsilcisi, 17 belediye başkanı ile milletvekillerinin yorum ve görüşleri yer alıyor. Şeker özelleştirilmesine AKP'den Muş ve Erzincan gibi illerdeki siyasi temsilcilerden gelen itirazlar dikkat çekerken, hükümete yakınlığıyla bilinen Hak-İş ve Memur-Sen gibi sendikaların çok sayıdaki temsilcisinin özelleştirmeye yönelik tepkisi kitaba yansıdı.