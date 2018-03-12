Saraya zehir gibi şeker raporu

Şeker fabrikalarının 4’üne talip çıkacağı belirtiliyor. Türk-İş’in Erdoğan’a sunduğu raporda özelleştirmenin şeker fiyatlarını artıracağı ifade edildi.

Hükümetin kamuya ait şeker fabrikalarını satışa çıkarmasına tepkiler sürerken Türk-İş'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunduğu raporda özelleştirmenin getireceği acı sonuçlar tek tek sıralandı. Rapora göre, 14 fabrikanın sadece kârlı olan 4'üne özel sektörden talep geleceği belirtildi.

SÖZCÜ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçen hafta içinde sunulan kritik şeker raporunun ayrıntılarına ulaştı. Raporda şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin büyük bir hata olacağına işaret edilirken, özel sektörün sadece kârlı olan Afyon, Ilgın, Çorum ve Turhal fabrikalarını satın alacağı, geri kalan 10 fabrikaya ise zarar etmeleri nedeniyle talep gelmeyeceği belirtildi.

Özelleştirme sonucunda şekerin ucuzlamayacağı gibi daha da pahalı hale geleceği belirtilen raporda, kârlı fabrikaların satılıp zarardaki fabrikaların kalmasıyla TÜRKŞEKER'in üretim maliyetinin olağanüstü artacağı, şeker fiyatlarının yükseleceği, TÜRKŞEKER'in daha fazla zarar eder hale gelmesiyle kapanma riskinin artacağı, bütün bu sürecin ise sonuçta NBŞ'ye (nişasta bazlı şeker) yarayacağı bildirildi.

Raporda ET Balık Kurumu (EBK), Süt Endüstrisi Kurumu (SEK) ve yem sanayi işletmelerinin özelleştirilmesinden sonra verilen üretim garantilerine rağmen işletmelerin kapandığı, benzer durumun şekerde yaşanabileceği ifade edilirken, “Özelleştirmeler sonucunda ülkemizde et, süt, yem ve ithalatçı konuma geldiğimiz daha bir çok alanda istikrar kaybolmuştur” denildi. Geçmiş deneyimin pancar şeker sanayinde özelleştirmenin aksine yeniden yapılanmayı işaret ettiği, teknolojik ve kalifiye işçi desteği verilmesi halinde fabrikaların kârlılığının artacağı ülke ekonomisine çok daha büyük katkı sağlayacağı belirtildi.

NBŞ ÜRETİCİSİNE YARAR

Şeker fabrikalarının altyapısının yenilenmediğine dikkat çekilen raporda son 15 yılda şeker üretiminin dünyada yüzde 2, Türkiye'de yüzde 1 büyürken TÜRKŞEKER'in yüzde 1 küçüldüğü vurgulandı.

Raporda kamu fabrikalarının rehabilite edilmemesinin yarattığı yüksek maliyetlerin pazarı belirlediği belirtilerek “Bu fiyat yapısına göre konumlanan nişasta bazlı şeker (NBŞ) sektörüne otomatik olarak yüksek rant sağlanmasına yol açmaktadır” denildi. Rapoda Türkiye'de NBŞ üreten uluslararası kartellerin çıkarlarını koruyan, destekleyen politik eğilimin hukuk kararlarını, dava süreçlerini, öneri niteliği taşıyan raporları, değerlendirmeleri ve incelemeleri buz dağının arkasına itmeye devam ettiği de belirtildi.

Kamu hizmeti gelirle ölçülmez

TÜRK-İş'in raporunda şeker piyasasında yüksek fruktozlu mısır şurupların (HFCS) dünya ortalamasının 4 katı büyüyerek şeker pazarını milli ve doğallıktan uzak bir yörüngeye ittiği belirtildi. Raporda “Salt gelir elde etmek amacıyla özelleştirme yapılması kamu hizmetinin gelirle değiş tokuş edilmesi gibi bir sonuca yol açacaktır” denildi.