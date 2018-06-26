Satılan şeker fabrikalarının sandığa etkisi

Büyük tepki ve protestolara rağmen satışa çıkarılan şeker fabrikalarının etkisi, sandığa yansıdı. AKP, milli servet olan ve satışa çıkarılan şeker fabrikalarının bulunduğu 14 yerde 2015 yılında aldığı oy oranının altında kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 14 fabrikanın 13'ünün bulunduğu yerde oy oranını artırdı.

Türkiye 2018 seçimlerini geride bıraktı. AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı Meclis’te çoğunluğu elde ederken, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Seçimden ilk parti olarak çıksa da AKP’nin oylarında yüzde 7 oranında düşüş gözlendi.

ŞEKER FABRİKALARININ ETKİSİ

Türkiye’de gündemi uzun süre şeker fabrikalarının satışı belirledi. 14 şeker fabrikasının satışa çıkarılmasına toplumun her kesiminden tepkiler yükseldi. Vatandaş şeker fabrikalarının satışına olan tepkisini sandıkta da gösterdi. Türkiye genelinde bulunan 14 şeker fabrikasının olduğu yerlerde AKP, 2015 seçimlerinde aldığı oy oranına ulaşamadı. İşte fabrikaların bulunduğu illerdeki (bazı fabrikalar ilçelerde) oy oranları:

Afyon Şeker Fabrikası’nın bulunduğu Afyonkarahisar’da AKP’nin 2015 yılında aldığı %63.21 oy oranı 2018’de %55.38’e düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %64.25 oy oranı ise %68.04’e yükseldi.

Yozgat Şeker Fabrikası’nın bulunduğu Yozgat’ın Sorgun ilçesinde AKP’nin oy oranı 2015 seçimlerinde aldığı %74.80’den %57.7’ye geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %76.12 oy oranı ise %82.01’e yükseldi.

Alpullu Şeker Fabrikası ise Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde bulunuyor. AKP 2015 yılında Babaeski’den % 20.59 oranında oy almıştı. 2018 seçimlerinde bu oran %19.9’a geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %23.79 oy oranı ise %22.9’a geriledi.

Erzurum Şeker Fabrikası’nın bulunduğu Erzurum’un Aziziye ilçesinde AKP, 2015 seçimlerinde %79.92 oranında oy almıştı. Bu seçimlerde ise %61.1 seviyesinde kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %80.30 oy oranı ise %82.6’ya yükseldi.

Kırşehir Şeker Fabrikası’nın bulunduğu Kırşehir’de de durum değişmedi. 2015 yılında %50.81 oranında oy alan AKP, 2018’de %41.23 oranında oy toplayabildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %52.82 oy oranı ise %55.67’ye yükseldi.

Bor Şeker Fabrikası’nın bulunduğu Niğde’nin Bor ilçesinde AKP 2015 yılında %57 oranında oy alırken 24 Haziran’da bu rakam %45.8’e geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %62.67 oy oranı ise %63.3’e yükseldi.

Burdur Şeker Fabrikası’na ev sahipliği yapan Burdur’da AKP 2015 yılında yapılan seçimde %50.75 oranında oy almıştı. Bu rakam 2018 seçimlerinde %43.15’e geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %54 oy oranı ise %54.01’e yükseldi.

Elbistan Şeker Fabrikası’nın bulunduğu Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde AKP’nin 2015 seçimlerinde aldığı %58.64’lük oran bu seçimlerde %46.40’a düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %58.15 oy oranı ise 2018’de %63.20’ye yükseldi.

Ilgın Şeker Fabrikası’nın bulunduğı Konya’nın Ilgın ilçesi de AKP’nin oy kaybettiği ilçelerden biri. 2015 yılında Ilgın’da %67.21 oy oranına ulaşan AKP 2018’de %49.9 oranında oy alabildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %66.42 oy oranı ise 2018’de %68’e yükseldi.

Muş Şeker Fabrika’nın bulunduğu Muş’ta 2015 seçimlerinde %34.46 oranında oy alan AKP, 24 Haziran’da %32.04’te kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %35.57 oy oranı ise 2018’de %38.44’e yükseldi.

Erzincan Şeker Fabrikası’nın bulunduğu Erzincan’da AKP 2015 yılında %56.74 oranında oy almıştı. 24 Haziran’da bu oran %44.76’ya düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %58.74 oy oranı ise %60.60’a yükseldi.

Çorum Şeker Fabrikası’nın bulunduğu Çorum’da 2015 seçimlerinde %61.16 oy almıştı. Bu oran 2018 seçimlerinde %52.01’e geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %63.76 oy oranı ise %64.56’ya yükseldi.

Turhal Şeker Fabrikası’nın bulunduğu Tokat’ın Turhal ilçesinde 2015 yılında yapılan seçimlerde AKP %55.25 oranında oy almıştı. AKP’nin Turhal’daki oyları 24 Haziran’da %45.9’da kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %57.22 oy oranı ise 2018’de %59.5’e yükseldi.

Kastamonu Şeker Fabrikası’nın bulunduğu Kastamonu’da 2015 yılında yapılan seçimlerde %59.90 oranında oy alan AKP, 24 Haziran’da %52.23’e geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı %65.83 oy oranı ise 2018’de %68.95’e yükseldi.