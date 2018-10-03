Savunma Sanayii İcra Komitesi´ne Berat Albayrak da eklendi

Savunma Sanayi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi´nde değişikliğe gidilerek, Savunma Sanayii İcra Komitesi´ne "Hazine ve Maliye Bakanı" da eklendi.

Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi´nde değişiklik yapılmasını içeren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, bugünkü Resmi Gazete´de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın imzası ile yayımlanan kararnamede, söz konusu Kararname’de yer alan Savunma Sanayii İcra Komitesi´nin yapısında değişikliğe gidildiği belirtilerek, Komite üyeleri arasına Hazine ve Maliye Bakanı da eklendi.

Buna göre, Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında, Cumhurbaşkanı’nın görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanı’ndan oluşacak.

KOMİTENİN GÖREVLERİ NE?

Türk Silahlı Kuvvetleri için Stratejik Hedef Planına ve Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik önceliklerine göre temini gerekli olan modern silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden gereği halinde yurt dışından tedariki hususunda karar almak,

Kamu ve özel sektörün yabancı sermaye ve teknoloji katkısı ile savunmaya yönelik üretim tesisleri kurma imkânlarını araştırmak, yönlendirmek ve tahakkuk planlarını takip etmek, bu gibi tesislerin kuruluşuna gerektiğinde Devletin iştiraki için prensip kararı almak,

Sağlanacak modern silah, araç ve gereçlerin araştırılması, geliştirilmesi, prototip imalî, avans verilmesi, uzun vadeli siparişler ve diğer malî ve ekonomik teşviklerin tespiti istikametinde Savunma Sanayii Başkanlığı'na talimat vermek,

Savunma sanayii ürünleri ihracatı ve offset ticareti ile karşılıklı ticaret konusunda kararlar almak, Savunma sanayii ile ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun kullanım esaslarını tespit etmek.

Savunma sanayii alanındaki insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla Fondan verilecek eğitim destek miktarlarının belirlenmesi ve personele yapılacak ödemeler hususlarında karar almak.

AA