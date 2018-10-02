Sayın Bakan ekmek dışındaki zamları da durdurun!

Vatandaş sonbahar aylarında 'zam' kelimesini sıkça duymaya başladı. Dün doğalgaz ve elektriğe 1 Ekim’den geçerli olmak üzere konutta yüzde 9, sanayide ise yüzde 18.5, zam yapıldı. Hemen ardından Ankara Fırıncılar Odası ekmeğe 25 kuruşluk bir zam yaptığını açıkladı. Ekmek zammı haberlerinin ardından Ticaret bakanlığı ekmeğe yapılan zammı durdurdu. Sayın Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a vatandaş adına sesleniyoruz, lütfen diğer zamları da durdurun!

Yaz döneminde rekor üzerine rekor kıran kur, vatandaşın cüzdanına zam olarak yansıyor. Elektrikten doğalgaza, deterjandan meyve-sebze fiyatlarına kadar artışlar her kalemde kendini gösterirken, son 2 ayda elektrik ve doğalgaz fiyatlarına 3'üncü kez zam yapıldı. Doğalgaz fiyatlarına eylül ve ağustos aylarında da zam yapılmıştı. Bu zam doğalgaza gelen üçüncü yüzde 9'luk zam oldu. Ağustos ve eylül ayında konutta elektrik fiyatlarına da yüzde 9 zam yapılmıştı.

FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER

Türk Lirası’nın değer kaybetmesinin ardından hammadde ve girdi fiyatlarının artmasını gerekçe gösteren bazı üreticiler ise iğneden ipliğe her şeye zam yapmaya başladı. İşte yılbaşından bu yana fiyatı en çok artan ürünler;

TAVUK 9 AYDA YÜZDE 200 ZAMLANDI

Beyaz et fiyatlarındaki artış vatandaşı ciddi şekilde zorlamaya başladı. Türkiye Kasaplar Odası Genel Başkan Yardımcısı beyaz ete 9 ayda yüzde 200 zam yapıldığını söyledi. “Bir kilogram tavuk göğsünün bize gelişi 28 lira oldu. Ocak ayında 10 liraydı” dedi.

DAMACANA SU YÜZDE 60 ZAMLANDI

Son bir ayda damacana sulara yüzde 60 zam yapıldı. 19 litrelik damacana su 6 ila 20 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. İstanbul Sucular Esnaf Odası Başkanı Turan Akkaya damacana fiyatının en az 10 TL olması gerektiği görüşünde. Akkaya döviz girdisi olmayan firmaların fırsatçılık yaparak suya ciddi şekilde zam yaptığını da söylüyor.

DOMATES SALÇASININ FİYATI YÜZDE 95 ARTTI

Mutfakların vazgeçilmezi olan domates salçasındaki fiyat artışı yüzde 95’e ulaştı. 26 Temmuz’da markette 830 gramlık domates salçası 3 lira 45 kuruşa satılıyordu. Aynı ürün 28 Ağustos’ta aynı markette 4 lira 45 kuruşa satılmaya başlandı. İstanbul Sebze ve Meyve Hali’nde Antalya domatesi haziran ayında 4 lira 50 kuruşa satılıyordu. Ağustos ayında ise aynı domatesin haldeki fiyatı 4 lira 50 kuruşa çıktı. Şu an ise domatesin kilogramı 6 liradan alıcı buluyor. Hazirandan bu yana domates yüzde 33 zamlandı.