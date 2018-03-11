Sayıştay ile Bakanlık arasına ‘Francesco’ girdi

Sayıştay, TEİAŞ’ta yabancı danışmanlık hizmeti verildiğini açıkladı. TEİAŞ’ın 2015 Raporu’nda yer verilen bu tespit, Enerji Bakanlığı tarafından tekzip edildi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in bu konudaki soru önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “TEİAŞ'ta danışmanlık hizmeti veren hiçbir yabancı uzman bulunmamaktadır” dedi. 2015 yılı Sayıştay raporunda ise, Roma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Francesco Iliceto'nun TEİAŞ'a danışmanlık hizmeti verdiği bilgisi yer alıyor.

TEİAŞ’A HİZMET VERDİ

Sayıştay raporunda, TEİAŞ'ta yabancı danışman çalıştırılması konusunda, “TEİAŞ'a danışmanlık hizmeti veren Roma Üniversitesi/Prof. Francesco Iliceto tarafından hazırlanan termik santrallerin şebeke içinde konumlandırılması, izin süreçleri, gerekli iletim altyapısının sağlanması gibi hususlarda Avrupa'da çeşitli ülkelerde uygulanan yöntemler ve Türkiye'deki durumla ilgili bazı görüş ve yorumlar içeren yazının bilgi amaçlı olarak gönderildiği belirtilerek gereğinin yapılması hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na bildirilmiştir” denildi.

TESTLER DE ÇELİŞKİLİ

CHP'li Ömer Fethi Gürer'in bir başka soru önergesine verilen cevapta ise Denizli Çim-Bozkurt Enerji İletim Hattı Yenileme projesinde kullanılan malzemelerin TSE testlerinin olumlu sonuçlandığı açıklandı. Sayıştay raporunda ise TSE'nin yaptığı denetimlerde, kullanılan malzemelerin galvaniz miktarları arasında uyumsuzluk olduğu ve uluslararası bir kuruluş tarafından yeniden test edilmesi gerektiği vurgulandı.