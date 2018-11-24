Scotty paket gönderme servisi başlattı

Teknoloji ile şehir hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan mobil uygulama Scotty, Paket hizmetiyle paket teslimatına yeni bir boyut kazandırıyor. Hızlı, ekonomik ve profesyonel bir hizmet sunan Scotty Paket, satın alınan ürünleri İstanbul içinde sadece iki saatte ulaştırıyor.

2017'de şehir hayatını kolaylaştırmak amacıyla İstanbul'da kurulan Scotty, son günlerin en çok konuşulan mobil uygulamalarından biri haline geldi. Önce motosikletle yolculuk paylaşımı hizmetiyle şehirdeki trafik sorununu çözmeye odaklanan Scotty, kısa süre sonra Scotty Yemek ile kullanıcıların ve restoranların yemek siparişi deneyimine odaklanarak milyonlarca kullanıcının kalbini fethetti. Son olarak işletmelerin kargo süreçlerindeki sorunlara teknolojik bir çözüm üreterek Scotty Paket'i hayata geçirdi. Kısa sürede Decathlon, Modacruz, Shopigo, Mado, Silk&Cashmere gibi markalarla iş ortaklığı gerçekleştiren Scotty Paket, bu markaların online satış kanallarından yapılan alışverişleri İstanbul içinde sadece iki saatte teslim ederek benzersiz bir deneyim sunuyor.

BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLIYOR

Kullanıcılarına gönderileri hakkında birçok detayı anlık olarak sağlayan Scotty Paket “Kargom nerede kaldı?” sorularına son veriyor. Scotty Paket ile ürünlerini İstanbul'da iki saat içinde müşterilerine ışınlamak isteyen işletme sahipleri daha fazla bilgi için paket@scotty.com.tr'ye mail atabilir, Scotty'nin iletişim kanallarından iletişime geçebilir.