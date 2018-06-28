Seçim geçti Gölcük’te inşaat başladı

Çevrecilerin tepkisi sonrası ihalesi iptal edilen Bolu Gölcük Tabiat Parkı projesini Bolu Belediyesi kendi gerçekleştirmeye başladı. Proje kapsamında Gölcük parkının içerisine 25 bungalov yapmaya karar veren Bolu Belediyesi, şimdiden 2 bungalovun inşasına başladı.

Kamuoyundan gelen yoğun tepkiler üzerine ihalesi iptal edilen Bolu Gölcük Tabiat Parkı projesini şimdi de Bolu Belediyesi kendisi hayata geçiriyor. Proje kapsamında Gölcük parkının içerisine 25 bungalov yapmaya karar veren Bolu Belediyesi, şimdiden 2 bungalovun inşasına başladı, 2'sinin de yerini belirledi. Belediyenin inşaatları yaptırmak üzere İstanbul merkezli bir firmayla anlaştığı bildirildi.

İHALE İPTAL EDİLMİŞTİ

Bolu'nun kartpostallara konu olan doğa harikası Gölcük Tabiat Parkını 2012 yılında Orman Bakanlığından 29 yıllığına kiralayan Bolu Belediyesi, Gölcük'ü konaklamalı turizme açmak için Gölcük Tabiat Parkı Gelişim projesi geliştirdi. Proje kapsamında Gölcük'e yapılacak 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov işi özel sektöre ihaleyle edilecek, ihaleyi firmaya ayrıca halen işletmedeki Göl Gazinosu da verilerek kira geliri elde edilecekti. Geçen yılın sonlarında yapılan ve 12 firmanın katıldığı bu ihaleyi Avrasya Feribotunu arkadaşlarıyla birlikte kaçıran Muhammet Tokcan'ın kardeşi Düzceli Kurtuluş Tokcan aylık 116 bin TL teklif vererek kazandı. Ancak ihale, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine ocak ayı başında iptal edildi.

YENİDEN HORTLADI

İhalenin iptal edilmesiyle Gölcük'ün yapılaşma riskinden kurtulduğu düşünülüyordu ki, Bolu Belediyesi ihalesi iptal edilen projeyi kendisi hayata geçirmeye karar verdi. Belediyenin şu ana kadar Gölcük Tabiat Parkının içerisinde, projede yer aldığı şekliyle iki adet bungalovun inşasına başladığı, 2 adet bungalovun da yer seçimini tamamladığı öğrenildi. Belediyenin, parkın içerisindeki caminin hemen arkasında sürdürdüğü proje kapsamında 2 farklı tipte ve toplamda 500 metrekare kullanım alanına sahip toplam 25 bungalov yapacağı ifade ediliyor.

GÖL KİRLENECEK

SÖZCÜ'ye konuşan Bolu Gölcük Platformu Sözcüsü Murat Ataman, Bolu Belediyesinin bu projesinin iptali için dava açtıklarını, mahkemenin de davayı kabul edip bilirkişi oluşturma kararı aldığını söyledi. Ancak henüz yürütmeyi durdurma yönünde bir karar çıkmadığı için projenin devam ettirildiğini belirten Ataman, “Böyle bir projenin tabiat parkını bozacağına hiç kuşku yok. Daha bilirkişi heyeti belirlenmeden inşat işlerini bir özel şirkete vermişler. İnşaatlar başladı, iki bungalovun duvar ve temeli var, ikisinin de yeri belirlenmiş. 25 binayı ormanın içerisine serpiştirecekler. Hiç ağaç kesilmeyecek dendi, ancak ağaçlar kesiliyor. Bu binalarda insanlar konaklayacaksa bunların atığı ister istemez gölü kirletecek. Kökez suyu kirlenecek, tabiat parkının doğası bozulacak” dedi.

Projenin olduğu gibi hayata geçirilmesi halinde 25 bungalovun yanı sıra tabiat parkının içerisine 19 odalı dağ köşkü de yapılabilecek. Ayrıca parktan şehre uzanan bir teleferik hattı da kurulabilecek. Çevreciler, halkın ihaleye değil, projenin kendisine tepki gösterdiğine dikkat çekerek, Gölcük'ün doğallığının bozulmaması için demokratik tepkilerini göstermeye devam edeceklerini ifade ettiler.