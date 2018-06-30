Seçim günü elektrik tüketimi yüzde 16 arttı

İstanbul' Avrupa Yakası´nda elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) 24 Haziran seçim günü bin 741 kişilik kadrosu ile alarma geçti. 2017 yılında 25 Haziran´a denk gelen pazar gününde İstanbul Avrupa Yakası´nda elektrik tüketimi 46,6 bin mWh düzeyinde gerçekleşmişti. Bu yıl ise 24 Haziran Pazar günü tüketim 54 bin 218 mWh´ye ulaştı. Seçim günü, 2017´nin aynı dönemine göre elektrik tüketiminde yüzde 16,18 oranında artış yaşandı.

Ayrıca, olası kesintilere anında müdahale etmek için de kriz masası oluşturdu. BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, günler öncesinde önlem alarak kesintisiz bir güne imza attıklarını söyledi.

Bu artışta geçen yıl haziran ayının son pazarının Ramazan Bayramı´nın birinci gününe denk gelmesi nedeniyle İstanbulluların tatilde olması etkili oldu. Bu yıl tatil planlarının seçim sonrasına ertelenmesi ve gün boyu yaşanan seçim hareketliliği elektrik tüketimini artırdı.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Seçim günü BEDAŞ, gün boyu kesintisiz enerji sağladı. Bin 714 çalışan alarm durumunda beklerken kriz masası da oluşturuldu. Seçim nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Seçim Koordinasyon Merkezi´nde 18-26 Haziran tarihleri arasında hafta içi 08:30-17:00, hafta sonu 24 saat esasına göre 9 personel görevlendirildi. Aynı zamanda Taksim yerleşkesinde bir kriz merkezi oluşturan şirket, 3 gün boyunca 24 saat esasına göre 48 kişilik nöbetçi amir listesi belirledi. Yine 24 saat esaslıya İşletme Müdürlükleri´nde arızaya ilk olarak müdahale edebilecek 210 nöbetçi montörlük personeli ve 42 araçla ilgili görevlendirme yapıldı.

Bu arada 62 adet İTM (İndirici Trafo Merkezi) ve kritik dağıtım merkezlerinden 32´sinde güvenlik önlemleri alınarak seçim sonuçları açıklanana kadar buralarda duracak 1´er personel görevlendirildi.

ÇAĞRI MERKEZİNDE ACİL DURUM EKİBİ

Çağrı merkezinde de alarma geçen BEDAŞ, 22 Haziran tarihinde 272, 23 Haziran´da 235 ve 24 Haziran´da 237 nöbetçi personel görevlendirdi. Acil durumlarda vardiyaya getirilmesi için de 14 kişilik özel bir acil durum ekibi oluşturuldu. Bu arada 25 seçim kurulunda jeneratörlerin durumu ile ilgili listeler çıkarıldı. Acil durumlarda BEDAŞ´ın işletmelerinden temin edilebilecek 18 adet mobil jeneratörün kontrolü yapıldı.

Oy torbalarının teslim edileceği ve seçim sonuçlarının alınacağı adreslerde elektrik sürekliliğini sağlayacak önlemler alınırken, oy sayımı boyunca en az 1´er personel görevlendirildi. 25 adet oy sayım merkezin etrafındaki tüm aydınlatmaların kontrolü yapıldı ve faal hale getirildi.

İstanbul Avrupa Yakası´nda elektrik dağıtım hizmeti veren şirket olarak günler öncesinde herhangi bir kesinti yaşanmaması için hazırlıklara başladıklarını dile getiren BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, “Enerji Bakanlığı ve Yüksek Seçim Kurulu ile koordineli bir şekilde seçim günü enerjide herhangi bir sorun yaşanmaması için tüm önlemlerimizi aldık. Olası bir arızaya karşı da ekiplerimizi sahada görevlendirdik. Nitekim kesintisiz bir güne imza attık. Tüm arkadaşlarıma gün boyunca gösterdikleri yoğun mesai ve olağanüstü performansları için teşekkür ediyor, seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

DHA