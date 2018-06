Seçim kararı takım elbise satışlarını artırdı

Erken seçim kararının alınmasının ardından milletvekili aday adayları ve adayların ekipleri takım elbiseye adeta hücum etti. Bu yıl seçimlere 10 parti katılıyor. Her partinin 600 aday adayı olduğu varsayarsak ve her adayında 2'şer 3'er takım elbise aldığını düşünürsek takım elbise satış rakamları on binleri geçiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nin 24 Haziran’da gerçekleştirilmesi kararını aldıklarını açıklamasının devamında takım elbise sektörü canlandı.Seçim kararı sonrası takım elbise satışlar yüzde 40 artarken, en çok blue, siyah ve lacivert renkler tercih ediliyor. Açıklamanın yapıldığı 18 Nisan’dan sonra özellikle mayıs ayının ilk günlerinden itibaren erkek takım elbise satışlarında ciddi satış artışları yaşandı. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sektörde faaliyet gösteren erkek giyim markalarının hepsinin satışlarında ciddi artışlar olduğunu müşahade ettiklerini söyledi. Takım elbise satışlarında artış yaşandığının sosyal medyada ve açık havada yer alan aday reklamlarından da görülebileceğini dile getiren Öncel, seçimlere girecek partilere sadece milletvekili aday adayı olarak binlerce kişinin başvurduğunu söyledi. Öncel, kesin aday listeleri açıklanmadan aday adaylarının çalışmaya başladığını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Şimdi burada sadece aday adayları veya kesinleşmiş adaylar da söz konusu değil. Onların ekipleri, kadrosu var. Seçim döneminde partilerin il ve ilçe teşkilatları da partilerin genel başkanlarının mitinglerine, parti yetkililerinin veya adaylarının etkinliklerine katılıyor. Bu kimseler de hep takım elbise giyiyor. Bu anlamda takım elbiseye ciddi ihtiyaç doğuyor. Takım elbise ciddiyeti ifade ettiği için söz konusu kimseler tarafından tercih ediliyor. Bu yüzden satışlar ciddi anlamda artıyor. Seçim dönemleri hazır giyim sektörüne önemli bir fayda sağlıyor.” “EN ÇOK AÇIK LACİVERT SATILIYOR”

Damat, Tween ve D’S Damat markalarının sahibi Orka Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, takım elbise satışlarında zaten sezon olarak yoğunluk yaşandığını belirterek, “Özellikle erken seçim kararının açıklanmasından sonra takım elbise satışlarında yüzde 40’lık artış yaşandı.” dedi. Takım elbise satışlarında adayların en çok “blue” dedikleri açık laciverti tercih ettiklerini dile getiren Orakçıoğlu, bunda mavinin iletişim rengi olmasının da etkili olduğunu, onun dışında siyah ve lacivertlerin tercih edildiğini anlattı. Orakçıoğlu, adayların ve aday adaylarının takım elbiselere ciddi rağbet gösterdiğini vurguladı. “EN ÇOK 50-52-54 BEDEN SATILIYOR”

Giovane Gentile Genel Müdürü Zaur Samedov, seçim sürecinde vaatlerin yanı sıra adayların ve adayların ekiplerinin giydiği takım elbiselerin bile önem arz ettiğini belirterek, bu farkındalıkla erken seçimin perakende sektörünü canlandırdığını söyledi. Geçen yılın aynı dönemine göre son 1,5 ayda satışların takım elbisede yüzde 18, gömleklerde ise yüzde 32’lik artış yaşandığını dile getiren Samedov, en çok satılan bedenlerin 50, 52 ve 54 olduğunu vurguladı. Samedov, 24 Haziran’a kadar sadece seçim dolayısıyla takım elbise satışlarında yüzde 30’luk bir artış yaşanmasını beklediklerini kaydederek, siyasilerin ağırlıklı olarak tercihlerini düz lacivert ve siyah takım elbiseden yana kullandığını aktardı. Beyaz gömlek satışlarında da ciddi artış yaşandığını ifade eden Samedov, ayakkabı satışlarında da benzer bir yükseliş olduğuna ve bu artışların genelde büyükşehirlerde yoğunlaştığına dikkati çekti. Mayısta takım elbise fiyatları yüzde 12,45 arttı

Öte yandan, İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) göre mayısta bir önceki aya göre erkek takım elbise fiyatları yüzde 12,45 arttı. İTO tarafından piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Mayıs 2018’de İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler arasında erkek takım elbise yüzde 12,45 yükselişle yer aldı.