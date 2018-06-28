Seçim öncesi yerli döviz sattı

Yerli tasarruf sahibi seçim öncesinde döviz sattı. 22 Haziran haftası itibariyle döviz mevduatlarında 2.3 milyar TL azalma görüldü.

Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 22 Haziran ile seçim öncesi biten haftada 2.3 milyar dolar azalışla 163.9 milyar dolar oldu. TCMB verilerine göre, 22 Haziran ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları yaklaşık 1.5 milyar dolar azalışla 94.7 milyar dolar olurken; kurumların ise yaklaşık 780 milyon dolar azalışla 69.2 milyar dolara geriledi.

163.9 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Yerli tasarruf sahibi seçim öncesi son hafta dövizlerini bozdurmayı tercih etti. Merkez Bankası verilerine göre 22 Haziran ile biten haftada yerli tasarruf sahiplerinin döviz mevduatları 2,3 milyar dolar azalarak 163,9 milyar dolara geriledi. Altın harici döviz mevduatlarında da 2,2 milyar dolarlık gerileme görüldü. Seçim öncesi haftada dolar kurunda da 4,76 seviyeleri kaydedilmiş, o haftanın son işlem gününde kur 4,66 seviyesine kadar gerilemişti.

REUTERS